أثر الشائعات على السِلم المجتمعيّ.. ندوة بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف

نظمت كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، ندوة حول أثر الشائعات على السلم المجتمعيّ.

وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية بناء الإنسان، لتنمية الوعى الطلابى حول مخاطر الشائعات، تحت إشراف الدكتور نجاح الريس عميد الكلية، حاضر فى الندوة الدكتورة نجوان عثمان زميل كلية الدفاع الوطنى ورئيس تحرير موقع ٦٠ دقيقة، وسط حضور لافت من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

تناولت الندوة التعريف بالشائعات ومخاطرها التي تهدد المجتمع وتعمل على تدميره، وآثارها السلبية التي تعد أكثر خطورة على المجتمع من الإرهاب، فهي من أهم أسلحة هدم المجتمعات، التي تستهدف إثارة الفتنة وهدم الأمة وزعزعة استقرارها وتعطيل مسار التنمية، وهذا ما يسمى بحروب الجيل الرابع والخامس والحروب النفسية التي تعتمد على نشر الشائعات، وتم دعوة الشباب بضرورة تحري الدقة والتأكد من صحة ما يتناقلونه عبر وسائل التواصل الاجتماعي والسعي للوصول لمصادر موثوق منها لمعرفة المعلومات الصحيحة والدقيقة.