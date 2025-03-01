اتنقل المستشفى بسبب العتاولة .. قصة إصابة أحمد السقا

تعرض الفنان أحمد السقا لإصابة مفاجئة أثناء تصوير أحد مشاهد مسلسل "العتاولة 2"، ما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

https://www.youtube.com/shorts/WflxJciS6pQ

وكان السقا قد تعرض لإصابة خلال تأديته لمشاهد أكشن صعبة في المسلسل، وهو ما دفع فريق العمل إلى اتخاذ إجراءات سريعة لنقله إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

يشارك في بطولة مسلسل العتاولة 2 مجموعة الأبطال الرئيسيين من الجزء الأول من المسلسل، وهم طارق لطفي، وأحمد السقا، وباسم سمرة، زينة، وهدى الإتربي، مريم الجندي، وانضم إلى أحداث مسلسل العتاولة 2، مجموعة من الأبطال الجدد، منهم فيفي عبده، ونسرين أمين، وعزة مجاهد، ومي القاضي، وثراء الجبيل، والمسلسل من إخراج أحمد خالد موسى.

قصة مسلسل العتاولة

كشف برومو مسلسل العتاولة 2، عن إضافة خط درامي جديد بالعمل، سيزيد بعدا جديا لقصة الصراع بين العتاولة وعيسى الوزان، مع الحفاظ على السياق الكوميدي والاجتماعي في المسلسل.

لمزيد من التفاصيل عن اصابة الفنان احمد السقا وعن حالته الصحية في الوقت الراهن شاهد الفيديو جراف التالي:

https://www.youtube.com/shorts/WflxJciS6pQ