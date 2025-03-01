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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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اتنقل المستشفى بسبب العتاولة .. قصة إصابة أحمد السقا

اصابة احمد السقا بسبب العتاولة
اصابة احمد السقا بسبب العتاولة
كريم ناصر

تعرض الفنان أحمد السقا لإصابة مفاجئة أثناء تصوير أحد مشاهد مسلسل "العتاولة 2"، ما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

https://www.youtube.com/shorts/WflxJciS6pQ

وكان السقا قد تعرض لإصابة خلال تأديته لمشاهد أكشن صعبة في المسلسل، وهو ما دفع فريق العمل إلى اتخاذ إجراءات سريعة لنقله إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة. 

يشارك في بطولة مسلسل العتاولة 2 مجموعة الأبطال الرئيسيين من الجزء الأول من المسلسل، وهم طارق لطفي، وأحمد السقا، وباسم سمرة، زينة، وهدى الإتربي، مريم الجندي، وانضم إلى أحداث مسلسل العتاولة 2، مجموعة من الأبطال الجدد، منهم فيفي عبده، ونسرين أمين، وعزة مجاهد، ومي القاضي، وثراء الجبيل، والمسلسل من إخراج أحمد خالد موسى.

قصة مسلسل العتاولة

كشف برومو مسلسل العتاولة 2، عن إضافة خط درامي جديد بالعمل، سيزيد بعدا جديا لقصة الصراع بين العتاولة وعيسى الوزان، مع الحفاظ على السياق الكوميدي والاجتماعي في المسلسل.

لمزيد من التفاصيل عن اصابة الفنان احمد السقا وعن حالته الصحية في الوقت الراهن شاهد الفيديو جراف التالي:

https://www.youtube.com/shorts/WflxJciS6pQ

مسلسل العتاولة العتاولة 2 أحمد السقا الفنان أحمد السقا

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