قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حريق في موقف أتوبيسات عبد المنعم رياض .. وتدخل أمني عاجل
المحكمة تصدر حكمها على المتهم بالاستيلاء على صفحات الفنانة شيرين عبد الوهاب
بالأقمار الصناعية .. الأرصاد : سحب منخفظة بأمطار تقترب إلى هذه المحافظات
سنتكوم: وصول السفينة تريبولي إلى المنطقة وعلى متنها 3500 من البحارة ومشاة البحرية
رئيس الاستخبارات التركية يحذّر من تصعيد إقليمي ويتهم إسرائيل بإشعال التوتر في المنطقة
تعرف على ما حدث في تدريبات الزمالك اليوم
رسميا .. الزمالك يتلقى خطابا من رابطة الأندية بتقديم مباراة المصري
طقس الأحد .. أمطار خفيفة إلى متوسطة تضرب القاهرة الكبري
أحمد دياب رئيسا لاتحاد الروابط الأفريقية لكرة القدم 4 سنوات
المحكمة الرياضية تتدخل في أزمة سحب لقب أمم إفريقيا من السنغال
الجلسة غدا .. ننشر أمر إحالة المتهم بقـ.تل فتاة الخصوص للمحاكمة
وزير الخارجية من الدوحة: دعم مصري كامل لدول الخليج ضد الاعتداءات الإيرانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

يناقش غدا بالبرلمان .. رسوم الأنشطة الإشعاعية في المجال الطبي بعد التعديلات الجديدة

عبد الرحمن سرحان

يناقش مجلس النواب، غدا مشروع تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، والذي يتضمن إعادة تنظيم الرسوم الخاصة بالتراخيص والأذون والموافقات، مع تخصيص بنود واضحة للأنشطة المرتبطة بالمجال الطبي، بما يشمل حيازة وتداول المصادر الإشعاعية، والموافقات على النقل، إضافة إلى التراخيص الشخصية للعاملين.

حد أقصى 50 ألف جنيه لترخيص المواد المشعة في المجال الطبي

نصت التعديلات،على أن يكون الحد الأقصى لرسم ترخيص حيازة أو تداول المواد النووية أو المصادر الإشعاعية مائة ألف جنيه سنويًا، بينما خُصص للمجال الطبي حد أقصى أقل يبلغ 50 ألف جنيه سنويًا، في خطوة تستهدف مراعاة طبيعة الاستخدامات الطبية للمصادر الإشعاعية، خاصة في مراكز الأشعة والعلاج الإشعاعي والطب النووي.

1000 جنيه كحد أقصى لموافقة نقل المواد المشعة طبيًا

وفيما يتعلق بالموافقات على نقل المواد المشعة أو المصادر الإشعاعية، حدد المشروع الحد الأقصى لرسم الموافقة بخمسة آلاف جنيه، بينما خُفض في المجال الطبي إلى ألف جنيه فقط، بما يسهم في تسهيل إجراءات نقل النظائر والمصادر المستخدمة في التشخيص والعلاج داخل المؤسسات الطبية.

5 آلاف جنيه للتراخيص الشخصية للأطباء والفنيين

حددت التعديلات الحد الأقصى لرسم التراخيص الشخصية للأفراد العاملين في الأنشطة الإشعاعية بخمسة عشر ألف جنيه سنويًا، على أن يكون الحد الأقصى في المجال الطبي خمسة آلاف جنيه سنويًا، وهو ما ينطبق على الأطباء وأخصائيي الأشعة والعاملين في وحدات العلاج الإشعاعي والطب النووي.

موافقات الإفراج الجمركي والاستيراد

وأبقى المشروع على اشتراط الحصول على موافقة الهيئة المختصة قبل استيراد أو الإفراج الجمركي أو تصدير أو نقل أي مواد مشعة أو مصادر إشعاعية، مع استثناء أجهزة الأشعة السينية المخصصة للاستخدام الطبي من هذا الحظر، بما يعكس خصوصية القطاع الصحي واحتياجاته.

وتأتي هذه الرسوم ضمن إعادة هيكلة شاملة لمنظومة التراخيص، حيث أكدت التعديلات أن الرسوم والمصروفات الإدارية تؤدى عند تقديم طلب الترخيص أو الإذن أو الموافقة أو التجديد، وفقًا للأدوات القانونية المقررة، مع منح رئيس مجلس الوزراء سلطة تحديد أنواع التراخيص وفئات الرسوم بقرار لاحق.

قانون تنظيم الأنشطة النووية قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية مجلس النواب النواب المواد المشعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد