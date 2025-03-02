قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بن جفير: حان الوقت لفتح أبواب الجحيم على غزة
ربنا أدانا رخصة نصلي في أي وقت.. إلهام شاهين تواصل تصريحاتها الجدلية عن الصلاة
هل يشترط التلفظ بالنية في كل يوم من أيام رمضان؟ فتوى الأزهر ترد
إلهام شاهين: شهرتي خوفت الرجال مني.. وكنت حاسة أني مش هكون أم صالحة
إسرائيل تقرر تمديد وقف إطلاق النار في غزة بناءً على طلب الوسطاء
نتنياهو يعلن وقف دخول المساعدات إلى غزة
أول أسبوع فى رمضان.. 3 ظواهر جوية تضرب البلاد | ماذا سيحدث؟
إسرائيل توقف دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة
ما حكم موائد الرحمن التي يقيمها الفنانون والمشاهير؟.. مفتي الجمهورية يجيب
إلهام شاهين ترد على الجدل حول الصلاة في موقع التصوير: كان ممكن نخلص المشهد الأول
حكومة نتنياهو توافق على إمكانية استدعاء 400 ألف جندي احتياطي إضافي
بعد تصدر مسلسل سيد الناس التريند.. عمرو سعد يعلق: اللي جاي منتهي القوة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل التين المجفف في رمضان.. عصائر وخشاف

التين المجفف
التين المجفف
اسماء محمد

يعد التين المجفف من أشهر الفواكه التى يتم تناولها خلال شهر رمضان خاصة في وجبة الإفطار.

يحتوى التين المجفف على كم كبير من العناصر الغذائية المفيدة للصحة والجسم ويقوى المناعة ويمد الصائم بالطاقة ولكن لايعرف الكثير من الأشخاص طريقة تحضيره في المنزل بمذاق شهي.

نعرض لكم في هذا التقرير طريقة عمل التين المجفف في رمضان سواء العصير أو الياميش بالإضافة إلى كيفية تحضير التين المجفف نفسه من الفاكهة الطازجة بتكلفة محدودة.


طريقة عمل عصير التين المجفف

نعرض لكم طريقة عمل التين المجفف في رمضان كعصير طبيعي بمذاق شهي وخطوات سهلة.

المكونات

لتر ماء

كوب حليب

كوب تين مجفف منقوع

نصف كوب تمر منزوع النوى

ملعقتان كبيرتان عسل


طريقة عمل التين المجفف

قطعي التمر والتين المجفف إلى قطع صغيرة ثم انقعيها في الماء الساخن لمدة نصف ساعة إلى ساعة حتى تصبح طرية.


ضعي التمر والتين المنقوع في الخلاط الكهربائي مع الحليب والعسل، ثم اخفقي جيدًا حتى تحصلي على قوام ناعم ومتجانس.


ضعي العصير في الثلاجة حتى يبرد، ثم قدميه في أكواب واستمتعي بمذاقه المنعش.


لحفظه لفترة أطول، ضعي التين المجفف في وعاء زجاجي محكم الغلق واحفظيه في مكان بارد وجاف.


 

طريقة عمل التين المجفف في الخشاف 

يعد الخشاف من المشروبات الشعبية التي لا غنى عنها على مائدة الإفطار الرمضانية فهو يجمع بين الفواكه المجففة والمكسرات ليمنح الجسم طاقة وترطيبا بعد ساعات الصيام الطويلة.

 نعرض لكم طريقة عمل التين المجفف في الخشاف للإفطار في شهر رمضان بخطوات بسيطة.

مكونات الخشاف

كوب تمر مقطع

نصف كوب تين مجفف مقطع

نصف كوب مشمش مجفف مقطع

نصف كوب قراصيا منزوعة النواة

نصف كوب زبيب

نصف كوب جوز هند مبشور

ربع كوب لوز مقشر ومقسم نصفين

ربع كوب بندق او فستق حسب الرغبة

اربعة اكواب ماء

كوبان عصير قمر الدين او عصير برتقال

ملعقتان كبيرتان عسل او سكر حسب الذوق

ملعقة صغيرة ماء زهر او ماء ورد اختياري لمذاق مميز


طريقة عمل الخشاف

ضعي التمر التين المشمش القراصيا الزبيب وجوز الهند في وعاء عميق.

 اضيفي اللوز والبندق ثم اسكبي فوقهم الماء الدافئ واتركي الخليط منقوعا لمدة اربع الى ست ساعات او يفضل تركه طوال الليل في الثلاجة.

بعد النقع اضيفي عصير قمر الدين او البرتقال ثم قلبي جيدا حتى تمتزج النكهات.


 اضيفي العسل او السكر حسب الرغبة مع ماء الزهر او ماء الورد للحصول على نكهة شرقية اصيلة للخشاف


قدمي الخشاف باردا في اكواب وزينيه بالمكسرات او اضيفي حبات الرمان والتفاح المقطع لمزيد من الانتعاش.

طريقة عمل التين المجفف في المنزل

نعرض إليكم طريقة عمل التين المجفف في المنزل وحفظه لمدة طويلة

اغسلي التين الطازج جيدًا ثم جففيه بمنشفة نظيفة.

قطعي التين إلى نصفين أو اتركيه كاملاً حسب الرغبة.


ضعي التين في صينية واسعة، ثم ضعيه في مكان نظيف الشمس المباشرة لمدة 7 إلى 10 أيام، مع تقليبه يوميًا حتى يجف تمامًا.

الخشاف التين المجفف طريقة عمل التين المجفف طريقة عمل التين التين المجفف في رمضان طريقة عمل التين المجفف في رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم شيكا

تدهورت حالته الصحية.. نقل إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق للعناية المركزة

الشيخ عمرو البدري من صلاة التراويح

قرأ ثلث القرآن .. من هو الشيخ عمرو البدري صاحب تريند التراويح؟

سعر الذهب

آخر تحديث لأقل جرام ذهب اليوم 2-3-2025

أعظم أسباب العقوبات الإلهية

معصية تجلب لك القحط والأمراض.. احذر الوقوع فيها!

أكلة في رمضان

أكلة في رمضان أوصى بها النبي تجعل الله وملائكته يصلون عليك .. هل تعرفها؟

شعار الزمالك

تعرف على كواليس مباراة الزمالك والأهلي الودية في العراق

وظائف

وظائف خالية للشباب .. قدم الآن

الدوري المصري

النظام الجديد يشعل المنافسة.. تعرف على تفاصيل الدور الثاني لدوري NILE

ترشيحاتنا

دهب

أسعار الذهب تتجه نحو أول خسارة أسبوعية هذه السنة

سعر الجنيه الذهب

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب اليوم 1-3-2025

هيئة الرقابة المالية

الرقابة المالية توضح أبرز جهود تطوير نشاط التأمين في 2024

بالصور

طريقة عمل التين المجفف في رمضان.. عصائر وخشاف

التين المجفف
التين المجفف
التين المجفف

تعرف على أسرع علاج للتسمم الغذائي.. أهمها الفحم

تعرف على اسرع علاج للتسمم الغذائى..اهمها الفحم
تعرف على اسرع علاج للتسمم الغذائى..اهمها الفحم
تعرف على اسرع علاج للتسمم الغذائى..اهمها الفحم

زي المحلات.. أسرار عمل البسبوسة المرملة

البسبوسة
البسبوسة
البسبوسة

كيف تتغلب على الإمساك فى شهر رمضان..أهمها رقم 3

كيف تتغلب على الامساك فى شهر رمضان
كيف تتغلب على الامساك فى شهر رمضان
كيف تتغلب على الامساك فى شهر رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المعايشة التربوية... تكامل البناء

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: مع الشيخ محمد رفعت

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم بارك لنا في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فئران الغلابة و الصهاينة

بال قنديل

بلال قنديل يكتب: رمضان في مصر حاجة تانية

المزيد