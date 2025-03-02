طريقة عمل التين المجفف في رمضان.. عصائر وخشاف

يعد التين المجفف من أشهر الفواكه التى يتم تناولها خلال شهر رمضان خاصة في وجبة الإفطار.

يحتوى التين المجفف على كم كبير من العناصر الغذائية المفيدة للصحة والجسم ويقوى المناعة ويمد الصائم بالطاقة ولكن لايعرف الكثير من الأشخاص طريقة تحضيره في المنزل بمذاق شهي.

نعرض لكم في هذا التقرير طريقة عمل التين المجفف في رمضان سواء العصير أو الياميش بالإضافة إلى كيفية تحضير التين المجفف نفسه من الفاكهة الطازجة بتكلفة محدودة.



طريقة عمل عصير التين المجفف

نعرض لكم طريقة عمل التين المجفف في رمضان كعصير طبيعي بمذاق شهي وخطوات سهلة.

المكونات

لتر ماء

كوب حليب

كوب تين مجفف منقوع

نصف كوب تمر منزوع النوى

ملعقتان كبيرتان عسل



طريقة عمل التين المجفف

قطعي التمر والتين المجفف إلى قطع صغيرة ثم انقعيها في الماء الساخن لمدة نصف ساعة إلى ساعة حتى تصبح طرية.



ضعي التمر والتين المنقوع في الخلاط الكهربائي مع الحليب والعسل، ثم اخفقي جيدًا حتى تحصلي على قوام ناعم ومتجانس.



ضعي العصير في الثلاجة حتى يبرد، ثم قدميه في أكواب واستمتعي بمذاقه المنعش.



لحفظه لفترة أطول، ضعي التين المجفف في وعاء زجاجي محكم الغلق واحفظيه في مكان بارد وجاف.





طريقة عمل التين المجفف في الخشاف

يعد الخشاف من المشروبات الشعبية التي لا غنى عنها على مائدة الإفطار الرمضانية فهو يجمع بين الفواكه المجففة والمكسرات ليمنح الجسم طاقة وترطيبا بعد ساعات الصيام الطويلة.

نعرض لكم طريقة عمل التين المجفف في الخشاف للإفطار في شهر رمضان بخطوات بسيطة.

مكونات الخشاف

كوب تمر مقطع

نصف كوب تين مجفف مقطع

نصف كوب مشمش مجفف مقطع

نصف كوب قراصيا منزوعة النواة

نصف كوب زبيب

نصف كوب جوز هند مبشور

ربع كوب لوز مقشر ومقسم نصفين

ربع كوب بندق او فستق حسب الرغبة

اربعة اكواب ماء

كوبان عصير قمر الدين او عصير برتقال

ملعقتان كبيرتان عسل او سكر حسب الذوق

ملعقة صغيرة ماء زهر او ماء ورد اختياري لمذاق مميز



طريقة عمل الخشاف

ضعي التمر التين المشمش القراصيا الزبيب وجوز الهند في وعاء عميق.

اضيفي اللوز والبندق ثم اسكبي فوقهم الماء الدافئ واتركي الخليط منقوعا لمدة اربع الى ست ساعات او يفضل تركه طوال الليل في الثلاجة.

بعد النقع اضيفي عصير قمر الدين او البرتقال ثم قلبي جيدا حتى تمتزج النكهات.



اضيفي العسل او السكر حسب الرغبة مع ماء الزهر او ماء الورد للحصول على نكهة شرقية اصيلة للخشاف



قدمي الخشاف باردا في اكواب وزينيه بالمكسرات او اضيفي حبات الرمان والتفاح المقطع لمزيد من الانتعاش.

طريقة عمل التين المجفف في المنزل

نعرض إليكم طريقة عمل التين المجفف في المنزل وحفظه لمدة طويلة

اغسلي التين الطازج جيدًا ثم جففيه بمنشفة نظيفة.

قطعي التين إلى نصفين أو اتركيه كاملاً حسب الرغبة.



ضعي التين في صينية واسعة، ثم ضعيه في مكان نظيف الشمس المباشرة لمدة 7 إلى 10 أيام، مع تقليبه يوميًا حتى يجف تمامًا.