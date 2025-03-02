قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسلسل النص الحلقة 2.. أحمد أمين يجمع الـ 50 جنيها
الصحفيين تخاطب المؤسسات لاختيار الأمهات المثاليات بين الصحفيات لعام 2025
سعرها يصل لـ20 مليون جنيه.. سر السيارة التي ظهرت في إيلون مصر ومدفع رمضان
منسق الأمم المتحدة: قلقون من قرار إسرائيل بتعليق دخول المساعدات لغزة
تحذيرات من الأرصاد: شبورة مائية ورياح نشطة على هذه المناطق
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لاستئناف دخول المساعدات إلى غزة فورا
مكسب وخسارة 200 ألف وحالات إغماء.. أبرز لقطات برنامج مدفع رمضان
بسب الإصابة.. الزمالك يفتقد خدمات نجم الفريق أمام إنبي في الدوري
مسلسل معاوية حلال ولا حرام؟| جدل كبير بعد عرضه.. ودولة عربية تمنع البث
اختلاف كبير.. الفرق بين "أتى" و"آتى" في آيات القرآن الكريم
رد فعل غير متوقع من إمام عاشور على هتافات جماهير الزمالك ضده
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

المداح الجزء الخامس الحلقة 3.. صابر يحاول الانتصار على خادم بنات إبليس وموت حمزة

المداح أسطورة العهد
المداح أسطورة العهد
أحمد إبراهيم

يشهد مسلسل "المداح: أسطورة العهد" الحلقة الثالثة تصاعد جديد فى الأحداث، حيث تزداد المؤامرات تعقيدًا وتتكشف الأسرار شيئًا فشيئًا، وفي بداية الحلقة، تتلاعب ست الحسن (غادة عادل) بصابر المداح (حمادة هلال) متخفية في هيئة الطبيبة "د. فاتن"، حيث تقوده إلى المقبرة وتفجع قلبه بقتل حمزة. المشهد الذي يليه، يحمل لحظة مؤثرة، حين ينهار الحاج سليم (أحمد ماهر)، والد صابر، باكيًا على فقدان حمزة، مؤكدًا أن الطمع كان هو المسبب الأول لهذا المصير المأساوي.

تتوالى التساؤلات حول وفاة حمزة، ويظن البعض أن السبب هو أعمال الجن، بينما تؤكد ست الحسن أن طيفًا أزرقًا خرج من يد حمزة، ليكون هو السبب في موته. في ذات الوقت، يواصل الملك الأحمر (خالد الصاوي) لعبته في الخفاء، متخفيًا في صورة "الحاج وفيق"، مدعيًا أن معجزة عودة صابر من الموت كانت بفضل "وفيق"، ما يزرع في نفوس أهل القرية إيمانًا عميقًا بأن صابر هو ولي من أولياء الله.

في جانب آخر من الأحداث، تبدأ رحاب (هبة مجدي) في الانتقال إلى شقة جديدة برفقة ابنها عز، حيث تصادف جارتها سلمى (ريهام نبيل) التي تتعرض للمس من "نائلة"، ابنة إبليس (جوري بكر). تتدخل رحاب في لحظة حاسمة، وتنجح في تخليصها بقراءة القرآن، مما يضفي على الأحداث أجواء من الطابع الروحي. في الوقت نفسه، يظهر إبليس (أحمد بدير) في مشهد مهيب، يعلن فيه أن الوقت قد حان ليقرر من يستحق الحياة ومن لا يستحقها.

تستمر التحذيرات، حيث تنبه تاج (يسرا اللوزي) الشيخ صابر من تحركات أبناء إبليس الذين بدأوا في تنفيذ خططهم الشريرة. تظهر الخدام الثلاثة: "سعير"، "كابوس"، و"أعور"، ويبدأ صابر في التخطيط لمواجهتهم في معركة حاسمة بمعبد "دندرة"، حيث ينضم إليه تاج وعماد (تامر شلتوت).

وفي تطور مفاجئ، يظهر الملك الأحمر مجددًا متخفيًا في هيئة شيخ عجوز يُدعى "لايهاب"، ويقدم لصابر تحذيرًا من مواجهة قادمة. خلال رحلته إلى المعبد، يكتشف صابر تعويذة نحاسية مشعة تحتوي على طلاسم غامضة، فيما تبدأ المواجهة مع "كابوس"، خادم ست الحسن، وسط أجواء مشحونة بالتوتر. وفي ذروة الصراع، يسمع صابر أصوات عائلته، يستنجدون به في لحظة حاسمة، مما يضعه في حالة من الحيرة بين الاستمرار في المعركة أو العودة لحماية أحبائه.

حمادة هلال الفنان حمادة هلال غادة عادل أعمال حمادة هلال مسلسل المداح أسطورة العهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تعلن رفع مرتبات موظفي الدولة 1600 جنيه لهذه الدرجة.. والتطبيق من هذا الموعد

الحكومة تعلن رفع مرتبات موظفي الدولة 1600 جنيه لهذه الدرجة.. والتطبيق من هذا الموعد

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين

شيكا

زوجته تستغيث.. القصة الكاملة لتطورات الحالة الصحية لـ إبراهيم شيكا

الفنانة فريدة سيف النصر

خدوها مني.. فريدة سيف النصر تكشف كواليس استبعادها من “العتاولة"

المصرية للاتصالات

المصرية للاتصالات تقدم 300 جيجا هدية لعملاء WE خلال شهر رمضان.. تعرف على التفاصيل

جدول امتحانات شهر مارس 2025

جدول امتحانات شهر مارس 2025 جميع المحافظات .. مواعيد رسمية

زيزو

بيسيرو يفاجئ إنبي بنجم جديد بديل زيزو في تشكيل الزمالك

أسعار الذهب عالميا ومحليا

انخفاض حاد وسط تقلبات السوق.. ماذا يحدث في سوق الذهب محليا وعالميا؟

ترشيحاتنا

الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج

رئيس جامعة سوهاج: مستشفى طب الأسنان الجديد نقلة نوعية في الخدمات الطبية والتعليمية

جامعة طنطا

جامعة طنطا تفوز بالمركز الثالث في مسابقة الأفلام القصيرة "معًا"

جامعة القاهرة

4 محاور لتنفيذ استراتيجية جامعة القاهرة للذكاء الاصطناعي

بالصور

سعرها يصل لـ20 مليون جنيه.. سر السيارة التي ظهرت في إيلون مصر ومدفع رمضان

سيارة تسلا سايبرتراك رامز إيلون ماسك ومدفع رمضان
سيارة تسلا سايبرتراك رامز إيلون ماسك ومدفع رمضان
سيارة تسلا سايبرتراك رامز إيلون ماسك ومدفع رمضان

شهادة معاملة أطفال الحلقة 3.. محمد هنيدي ينقذ نهى عابدين من عمها

نهى عابدين وهناء الشوربجي
نهى عابدين وهناء الشوربجي
نهى عابدين وهناء الشوربجي

مسلسل العتاولة الحلقة 2 .. باسم سمرة يتشاجر بجانب احمد السقا وطارق لطفي

أحمد السقا
أحمد السقا
أحمد السقا

مسلسل كامل العدد الحلقة 3 .. القبض على دينا الشربيني فى تركيا

دينا الشربيني
دينا الشربيني
دينا الشربيني

فيديو

مسلسل معاوية حرام شرعًا

مسلسل معاوية حلال ولا حرام؟| جدل كبير بعد عرضه.. ودولة عربية تمنع البث

ايمان عبد اللطيف

موعد بدء امتحانات شهر مارس في المدارس .. التعليم تحدد مقررات الاختبارات

ايمان عبد اللطيف

الإعلان عن موعد عيد الفطر 2025 فلكيا

إصابة السقا و وفاة والدة باسم سمره

إصابة السقا ووفاة والدة باسم سمرة.. إيه اللي بيحصل لنجوم العتاولة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المعايشة التربوية... تكامل البناء

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: مع الشيخ محمد رفعت

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم بارك لنا في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فئران الغلابة و الصهاينة

بال قنديل

بلال قنديل يكتب: رمضان في مصر حاجة تانية

المزيد