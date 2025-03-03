حرروا فلسطين.. جاي بيرس يدعم القضية على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار

حرص الممثل الأسترالي جاي بيرس على دعم القضية الفلسطينية على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2025.

وارتدي جاي بيرس دبوس كتب عليه بالإنجليزي حرروا فلسطين، ضمن إطلالته على السجادة الحمراء لحفل الليلة.

افتتحت منذ قليل السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ 97، لعام 2025، الذي يقام في مسرح دولبي، بلوس أنجلوس.

ونشرت أكاديمية فنون وعلوم الصور، لقطات من استعدادات مسرح دولبي لاستقبال ضيوف حفل الأوسكار كعادته كل عام.

كما أضافت الأكاديمية قائمة جديدة تضم مجموعة من مقدمي الجوائز في حفل الأوسكار، منهم هاريسون فورد، زوي سالدانا، صامويل جاكسون، أندرو جارفيلد وغيرهم.

وكشفت الأكاديمية منذ أيام عن القائمة الأولية لمقدمي الجوائز، وضمت كل من هالي بيري، بينيلوبي كروز، إيل فانينج، ووبي جولدبيرج، سكارليت جوهانسون، وإيمي بولر، جون سكويب، بوين يانج.

وينضم هؤلاء إلى قائمة فائزي العام الماضي التي تضم إيما ستون وكيليان مورفي وروبرت داوني جونيور، ودافين راندولف، حيث سيسلم كل منهم جائزته إلى مرشحي هذا العام.

كما كشفت أكاديمية الأوسكار عن البوستر الرسمي للنسخة 97 التي يستضيفها هذا العام الكوميديان كونان أوبراين، ويعرض عبر شاشة ABC الأمريكية.

كونان أوبراين حائز على جائزة الإيمي، ويتولى مهمة تقديم الأوسكار لأول مرة بعد رفاقه جيمي كيميل وكريس روك وديفيد ليترمان، وإيلين ديجينيرس وغيرهم.