شارك الإعلامي أمير هشام منشوراً بشأن نيمار لاعب سانتوس عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أمير هشام: "نيمار تألق بشكل لافت مع سانتوس البرازيلي

● في آخر 4 مباريات:

سجل 3 أهداف

صنع 3 أهداف".

ويواصل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم فريق سانتوس البرازيلي، مساعيه للعودة إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني في الموسم المقبل.

ولم تحسم إدارة النادي الكتالوني موقفها بعد، حيث تفضل الانتظار لتقييم مستواه قبل اتخاذ أي قرار نهائي.

شرط برشلونة لعودة نيمار

وفقًا لتقارير صحيفة "سبورت" الإسبانية، اشترطت إدارة برشلونة على نيمار تسجيل 15 هدفًا مع فريقه الحالي، سانتوس، قبل النظر في إمكانية التعاقد معه مرة أخرى. ويهدف النادي من هذا الشرط إلى التأكد من جاهزية اللاعب على الصعيدين البدني والفني، خاصة بعد الفترة الصعبة التي مر بها خلال مسيرته الأخيرة.

انضمام نيمار لسانتوس

انضم نيمار إلى سانتوس خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعد انتهاء عقده مع نادي الهلال السعودي. وقرر اللاعب العودة إلى ناديه الأم، سانتوس، لمدة ستة أشهر، بهدف استعادة لياقته البدنية وثقته الشخصية بعد تعرضه لسلسلة من الإصابات أثرت على أدائه مع الهلال.

أهداف نيمار مع سانتوس

يسعى نيمار إلى استعادة أفضل نسخة من نفسه خلال فترة لعبه مع سانتوس، حيث يركز على:

زيادة عدد دقائق لعبه.

تسجيل الأهداف وصناعة الفرص.

التأقلم في بيئة أقل ضغطًا مقارنة بالدوريات الأوروبية.

ويأمل اللاعب من خلال هذه الخطوة أن يثبت أنه لا يزال في قمة مستواه، مما يجعله مرشحًا قويًا للعودة إلى برشلونة.