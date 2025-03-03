قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التهجير وقطع الكهرباء والمياه.. سموتريتش يطلق تهديدات جديدة ضد غزة
حبيبي رجعت لحضني .. عودة شيماء سيف لطليقها محمد كارتر l صور
مقتـ..ل شخص وإصابة آخرين في حادث دهس غرب ألمانيا
تحذير: تخزين العيش البلدي في الفريزر قد يسبب مخاطر صحية خطيرة
بعد وقفه عن العمل.. فرصة ثانية أمام ميدو عادل بعد حكم القضاء الإداري
الحكومة: تلقينا شكاوى المصنعين بسبب التهريب.. وضوابط جديدة لمواجهته
جريمة مستنكرة.. الأزهر يدين منع الاحتلال الصهيوني دخول المساعدات إلى قطاع غزة
شيخ الأزهر: إحياء الفتنة بين الشيعة والسنة فتيل سريع الانفجار
الحكومة: قطاعات التنمية البشرية تستحوذ على 45٪ من الاستثمارات الحكومية بالموازنة الجديدة
موعد التقديم على وحدات مبادرة "بيتك في مصر"
نتنياهو يناور.. والقضية الفلسطينية على طاولة القمة العربية في القاهرة
موعد انتهاء فصل الشتاء 2025.. وبداية فصل الربيع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حبيبي رجعت لحضني .. عودة شيماء سيف لطليقها محمد كارتر l صور

شيماء سيف
شيماء سيف
أحمد البهى

عادت الفنانة شيماء سيف لزوجها محمد كارتر بعد انفصال دام عدة أسابيع منذ إعلان طلقهما فى يوم 5 فبراير الماضي ونشر المنتج محمد كارتر ، طليق الفنانة شيماء سيف عبر صفحته علي موقع الصور والفيديوهات الشهير انستجرام ، صورة اعلن فيها عودته لطليقته . 

وقال محمد كارتر بعد عودته للفنانة شيماء سيف : اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا ، حبيبي رجعت لحضني .  

أبرز تصريحات شيماء سيف 

وقد قالت شيماء سيف، في تصريحات تلفزيونية:"أتمنى من الله أن يكرم زوجي ويظل في حياتي ويستمر في حبي.. هو في خانة الحب عندي لوحده، وأتمنى أعيش مرحلة الأمومة قريبًا.. يارب يرزقني أنا وكارتر بولد أو بنت.. اللي يجيبه ربنا حلو".

محمد كارتر و تأخر الإنجاب

في نوفمبر 2024، خرج المنتج محمد كارتر عن صمته وكشف لأول مرة عن السبب الحقيقي وراء عدم إنجابهما بعد ست سنوات من الزواج، نافيًا الشائعات التي ربطت الأمر بوزن شيماء سيف.

وكتب كارتر عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”: "من فترة طويلة وأنا بسمع الناس لما بتقابل شيماء بتقولها: إنتي لو خسيتي هاتخلفي، ودلوقتي لما خست بيقولوا لها: أيوه كده، خسيتي يعني هتخلفي، وهي عمرها مافكرت ترد وبتقول: إن شاء الله".

وأضاف موضحًا أن المشكلة لا تتعلق بشيماء، بل إنه يعاني من مشكلة في الإنجاب، لكنه مؤمن بأن كل شيء يحدث في وقته المناسب: "محدش فيهم ولا لحظة فكر إنها سليمة ومفيهاش أي حاجة، ومعندهاش أي مانع إنها تخلف غير إنها مراتي، ولو شيماء كانت اتجوزت أي حد غيري كان زمانها مخلفة عادي جدًا".

واختتم رسالته بمناشدة الجمهور الدعاء لهما، قائلًا: "النصيب والقدر خلاها تتجوزني أنا، ونكتشف بعد فترة إن عندي مشكلة في الإنجاب.. وهي علشان عارفة ربنا كويس قالتلي: إن كل شيء بميعاد، وإحنا لسه ميعادنا مجاش، وهييجي إن شاء الله.. دعواتكم".

قصة حب شيماء سيف ومحمد كارتر

تعود علاقة شيماء سيف ومحمد كارتر إلى عام 2018، عندما أعلنا خطوبتهما على المسرح خلال عرض مسرحية “أهلا رمضان”، والتي كان يشارك في بطولتها النجم محمد رمضان.

وقالت شيماء في أحد اللقاءات عن كواليس الخطوبة:
"كارتر كان يجيبلي الأكل اللي نفسي فيه، زي الحواوشي والممبار، وفي مرة أنا عملتله صينية مكرونة بالبشاميل".

فيما أوضح كارتر أنه وقع في حبها أثناء عملهما بالمسرحية، وتحدث مع محمد رمضان لترتيب مفاجأة الخطوبة على المسرح، وبالفعل قدمها للجمهور وأعلن خطبتهما وسط تصفيق الحضور.

وفي 2020، احتفلت شيماء بعيد ميلاد زوجها، وكتبت عبر “إنستجرام”: "في حب كارتر.. في عشق وفي كارتر.. وفي قلب فيه كارتر.. كل سنة وأنت حبيبي."

شيماء سيف الفنانة شيماء سيف المنتج محمد كارتر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل يطبق في جميع مدارس الجمهورية الأسبوع المقبل.. اعرف تفاصيله

قرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة أوقاف الطائفة الإنجيلية

قرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة أوقاف الطائفة الإنجيلية

الصور الأولى لحادث تصادم سيارة ميكروباص وتريلا بأسيوط

13 جثة ومصابين.. الصور الأولى لحادث تصادم ميكروباص وتريلا بأسيوط

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 3 مارس 2025.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

سقوط امطار

عودة للأجواء الباردة.. الأرصاد: سقوط أمطار خلال ساعات في هذه المناطق

أمطار

أمطار رعدية.. الأرصاد تعلن مفاجأة بحالة الجو.. فيديو

طريقة عمل أرز معمر الحمام

طريقة عمل أرز معمر الحمام| بمذاق لا يقاوم

أمطار بهذا الموعد.. حالة الطقس ثالث أيام رمضان الإثنين 3 مارس 2025

أمطار بهذا الموعد.. حالة الطقس ثالث أيام رمضان الاثنين 3 مارس 2025

ترشيحاتنا

فرنسا

وزير خارجية فرنسا : الالتزام بهدنة في أوكرانيا يثبت حسن نية بوتين ويمهد لمفاوضات سلام

بنيامين نتنياهو

نتنياهو يعلق على عملية حيفا: نواصل محاربة الساعين للمساس بحياتنا

الاحتلال

استمرار عمليات التهجير.. نزوح 90% من مخيم جنين تحت وقع السلاح

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التمر الهندي في رمضان؟

التمر الهندى
التمر الهندى
التمر الهندى

تحذير: تخزين العيش البلدي في الفريزر قد يسبب مخاطر صحية خطيرة

تحذير: تخزين العيش البلدي في الفريزر قد يسبب مخاطر صحية خطيرة!
تحذير: تخزين العيش البلدي في الفريزر قد يسبب مخاطر صحية خطيرة!
تحذير: تخزين العيش البلدي في الفريزر قد يسبب مخاطر صحية خطيرة!

قمر الدين.. تعرف على طريقة صناعته ومخاطره

قمر الدين
قمر الدين
قمر الدين

لذيذة وسهلة.. طريقة عمل الهريس العماني

الهريس العماني
الهريس العماني
الهريس العماني

فيديو

إلهام شاهين

إلهام شاهين تثير الجدل من جديد.. "الصلاة مش لازم تكون فورًا"

اياد نصار

فكرت في الاعتزال وقررت أغامر في مجالي.. إياد نصار يكشف أسراره للجمهور

تصريحات عايدة رياض

كواليس الكيت كات وسر عن أحمد زكي.. ماذا كشفت عايدة رياض؟

ختام فعاليات التدريب المصرى الهندي المشترك إعصار- 3

ختام فعاليات التدريب المصرى الهندي المشترك إعصار- 3

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المعايشة التربوية... تكامل البناء

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: مع الشيخ محمد رفعت

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم بارك لنا في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فئران الغلابة و الصهاينة

بال قنديل

بلال قنديل يكتب: رمضان في مصر حاجة تانية

المزيد