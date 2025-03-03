حبيبي رجعت لحضني .. عودة شيماء سيف لطليقها محمد كارتر l صور

عادت الفنانة شيماء سيف لزوجها محمد كارتر بعد انفصال دام عدة أسابيع منذ إعلان طلقهما فى يوم 5 فبراير الماضي ونشر المنتج محمد كارتر ، طليق الفنانة شيماء سيف عبر صفحته علي موقع الصور والفيديوهات الشهير انستجرام ، صورة اعلن فيها عودته لطليقته .

وقال محمد كارتر بعد عودته للفنانة شيماء سيف : اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا ، حبيبي رجعت لحضني .

أبرز تصريحات شيماء سيف

وقد قالت شيماء سيف، في تصريحات تلفزيونية:"أتمنى من الله أن يكرم زوجي ويظل في حياتي ويستمر في حبي.. هو في خانة الحب عندي لوحده، وأتمنى أعيش مرحلة الأمومة قريبًا.. يارب يرزقني أنا وكارتر بولد أو بنت.. اللي يجيبه ربنا حلو".

محمد كارتر و تأخر الإنجاب

في نوفمبر 2024، خرج المنتج محمد كارتر عن صمته وكشف لأول مرة عن السبب الحقيقي وراء عدم إنجابهما بعد ست سنوات من الزواج، نافيًا الشائعات التي ربطت الأمر بوزن شيماء سيف.

وكتب كارتر عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”: "من فترة طويلة وأنا بسمع الناس لما بتقابل شيماء بتقولها: إنتي لو خسيتي هاتخلفي، ودلوقتي لما خست بيقولوا لها: أيوه كده، خسيتي يعني هتخلفي، وهي عمرها مافكرت ترد وبتقول: إن شاء الله".

وأضاف موضحًا أن المشكلة لا تتعلق بشيماء، بل إنه يعاني من مشكلة في الإنجاب، لكنه مؤمن بأن كل شيء يحدث في وقته المناسب: "محدش فيهم ولا لحظة فكر إنها سليمة ومفيهاش أي حاجة، ومعندهاش أي مانع إنها تخلف غير إنها مراتي، ولو شيماء كانت اتجوزت أي حد غيري كان زمانها مخلفة عادي جدًا".

واختتم رسالته بمناشدة الجمهور الدعاء لهما، قائلًا: "النصيب والقدر خلاها تتجوزني أنا، ونكتشف بعد فترة إن عندي مشكلة في الإنجاب.. وهي علشان عارفة ربنا كويس قالتلي: إن كل شيء بميعاد، وإحنا لسه ميعادنا مجاش، وهييجي إن شاء الله.. دعواتكم".

قصة حب شيماء سيف ومحمد كارتر

تعود علاقة شيماء سيف ومحمد كارتر إلى عام 2018، عندما أعلنا خطوبتهما على المسرح خلال عرض مسرحية “أهلا رمضان”، والتي كان يشارك في بطولتها النجم محمد رمضان.

وقالت شيماء في أحد اللقاءات عن كواليس الخطوبة:

"كارتر كان يجيبلي الأكل اللي نفسي فيه، زي الحواوشي والممبار، وفي مرة أنا عملتله صينية مكرونة بالبشاميل".

فيما أوضح كارتر أنه وقع في حبها أثناء عملهما بالمسرحية، وتحدث مع محمد رمضان لترتيب مفاجأة الخطوبة على المسرح، وبالفعل قدمها للجمهور وأعلن خطبتهما وسط تصفيق الحضور.

وفي 2020، احتفلت شيماء بعيد ميلاد زوجها، وكتبت عبر “إنستجرام”: "في حب كارتر.. في عشق وفي كارتر.. وفي قلب فيه كارتر.. كل سنة وأنت حبيبي."