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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

اليوم .. بدرية طلبة ضيفة " أسرار " أميرة بدر

بدرية طلبه
بدرية طلبه
أحمد البهى

تحل الفنانة بدرية طلبه ضيفه علي برنامج “ أسرار ” ، والذي تقوم بتقديمه الاعلامية أميرة بدر ، ويعرض عبر قناة النهار ، اليوم . 

كشفت الفنانة بدرية طلبة عن تفاصيل خضوعها لإجراءات تجميلية، في بودكاست "فايق ورايق" الذي يقدمه الإعلامي ابراهيم فايق، كما كشفت بدرية طلبة، أن أكثر شيء يسعدها هو شراء الذهب.

قالت بدرية طلبة: “البنات كلهم بقت شبه بعض، أنا بشفتر آه بس بشفتر بالغالي، أصل أنا معنديش شفايف، أنا عاملة شفايف على ايدي، أنا معنديش اللي هو شرطة، عارف فتحة الموس، ونفسي احط روج زي بقيت الناس والروج بيان، رحت للدكتور، عايزة شفايف، مناخيري تمام حلوة، كل حاجة فيّ تمام”.

وأضافت:" عملت بوتوكس عشان الخطوط، أنا عندي 56 سنة ده أنا مكرمشة كرمشات ما يعلم بيها إلا ربنا، بس عملت حاجة غبية أوي في نفسي، عملت دعاية وريفيوهات لعيادات التجميل، بيطلبوني تعالي ونعمل كذا وأنا أروح وأعمل، فجأة لقيت وشي شبه الكورة لقيتي نفسي في التلفزيون شبه القلقاسة وشي بقى قلقاسة وعندي عين اتفتحت وعين اتقفلت.

وأشارت:"لما بنزل أتسوق، خصوصا وأنا بشتري الدهب، لا بسأل الجرام بكم ولا المصنعية، أنا عيني بتروح على الحاجة، هات دي، بكم؟ اتفضل، معنديش مشكلة، وعينيا بتروح للحاجات المختلفة، لازم تلفت النظر، ايه اللي لابساه دا؟ ودا بيسعدني جدا".

وأختتمت:" أنا بحب دايمًا أشتري ذهب مهما كان سعره الفلوس حلوة بتعمل شفايف،أنا عاملة فيلر في شفايفي، عشان الأول كان نفسي احط روج زي باقي الناس ويبان.

أسرار أميرة بدر الفنانة بدرية طلبه اسرار برنامج “ أسرار ” الاعلامية أميرة بدر

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