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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

80 باكو الحلقة 4 .. احتجاز انتصار .. وخطيب هدى المفتي يقنعها بترك الكوافير

80 باكو
80 باكو
أحمد البهى

طرحت منصة شاهد vip ، رابع  حلقات مسلسل " 80 باكو " ، والذي يقوم ببطولته عدد من الفنانين ابرزهم هدى المفتي وانتصار ، وذلك قبل طرحها تليفزيونيا بـ 24 ساعة. 
 

وشهدت الحلقة عدد من الاحداث حيث قام اهل دنيا ماهر بالهجوم علي كوافير " لولا " انتصار واحتجاز كل من فيه بعد ان ظهرت ابنتهم وهي ترقص دون غطاء للرأس  في فيديو عبر تيك توك ، اما بوسي " هدي المفتي " فقد اقنعها خطيبها بترك العمل لدي لولا، والعمل معه في محل الطعام الذي افتتحه ، ولكنها لم تخبر  لولا بقرارها .

فريق عمل مسلسل 80 باكو:


مسلسل 80 باكو لـ هدى المفتي، ويشارك في بطولته: رحمة أحمد فرج، محمد لطفي، محمود يسري، دنيا سامي، من إخراج كوثر يونس، مخرجة فيلم "مقسوم"، وتأليف غادة عبد العال مؤلفة "البحث عن علا" الذي عُرض مؤخراً وتصدر قوائم الأعلى مشاهدة في عدد من الدول العربية. 


قصة مسلسل 80  باكو :


وتدور أحداث مسلسل 80 باكو في اطار اجتماعي كوميدي ، حول شخصية بوسي التي تعمل في محل كوافير شهير تملكه لولا التي تقوم بشخصيتها الفنانة انتصار ، حيث تضطر الي جمع مبلغ 80 الف جنية ، لتتمكن من الزواج من خطيبها والخروج من منزل عمها ، مما يخلق العديد من المواقف الكوميديا .

انتصار هدي المفتي منصة شاهد vip مسلسل 80 باكو

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