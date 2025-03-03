مسلسل وتقابل حبيب.. محمود ياسين جونيور متورط في علاقة سرية مع الخادمة

يظهر محمود ياسين جونيور من خلال دوره كحازم، الابن الأصغر المدلل لعائلة أبو العزم، الذي يجيد إيقاع الفتيات في شراكه بسحره الفريد. ولكن يبدو أن سحره سينقلب عليه، وذلك ضمن أحداث الحلقة الثانية من المسلسل الرمضاني "وتقابل حبيب" بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز.

الحلقة الثانية وتقابل حبيب



في أحداث الحلقة الثانية، يتلقى حازم تسجيلًا صوتيًا من خادمة منزل العائلة، التي تربطه بها علاقة سرية، تخبره فيها بأنها في ورطة بعد أن اكتشف والدها علاقتها بشخص ما دون أن تذكر اسمه، وهو يسعى لمعرفة هذا الشخص. يحاول حازم تبرير علاقته بها بأنها خطر عليها وأنه من الأفضل أن يبتعدا، مبديًا قلقه على حياتهما إذا اكتُشفت العلاقة.



من جهة أخرى، تكتشف صديقته إنجي أثناء وجودهما معًا في ملهى ليلي أنه على علاقة بفتاة أخرى، حيث قرأت المحادثة التي دارت بينه وبين رقم غريب لفتاة تقول له فيها إنها تحبه ولا تستطيع العيش بدونه، مهددة إياه بالانتحار. يرد عليها بأنه أيضًا يحبها، ولكن يجب أن ينهوا علاقتهما. تصاب إنجي بالصدمة مما قرأته، وتطلب منه مغادرة الملهى، مما يضع البلاي بوي في مأزق كبير يهدد سمعته ويكشف أسراره. فهل سينجو من هذه الورطة، أم ستزداد الأمور تعقيدًا؟ هذا ما ستكشفه الأحداث في الأيام المقبلة.

يُذكر أن هذا وهو التعاون الثاني بين محمود ياسين جونيور وياسمين عبد العزيز بعد مسلسل اللي مالوش كبير الذي نافس في السباق الرمضاني (2021). والمسلسل تدور أحداثه حول ليل (ياسمين عبد العزيز) التي تترك زوجها (خالد سليم) بعد صدمة زواجه السري من امرأة أخرى، لتجد نفسها بعدها غارقة في حب شقيقه. بينما تحاول إخفاء علاقتهما، تكتشف جانبا إجراميا للزوجة الثانية، فتقرر خوض معركة على جبهتي الحب والعدالة.



وتقابل حبيب مسلسل اجتماعي رومانسي، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي. ويشارك في بطولته أيضاً كريم فهمي، نيكول سابا، أنوشكا، خالد سليم، بدرية طلبة، إيمان السيد وإنجي كيوان.