بدرية طلبة: نجاحي وشهرتي تسببت في مشاكل زوجية

وجهت الاعلامية أميرة بدر، سؤال جرئ للفنانة بدرية طلبة خلال حوارها ببرنامج "أسرار"، هل نجاحك أكثر من زوجك أثر على حياتك الزوجية لترد قائلة: "نجاحي وشهرتي عمل لي مشاكل في حياتي الزوجية وكنت بعوض ده في البيت إنى أكون ست أوي في البيت وانى أبين أنك راجل البيت ولك كل حقوقك في البيت".

وكشفت بدرية طلبة، خلال حوارها مع الاعلامية أميرة بدر، المذاع على قناة النهار، قائلة: "كنت بقلع جوزي الجزمة واعمل له رجله عشان اعوض فرق النجاح وهو مش كان بيتفهم ده في كل الاوقات وفي أوقات حاجات كنت بعملها ومش واخده بالي منها لكن هو وقف جنبي في حياتي المهنية"، مؤكدا أن هناك ناس يتفننوا في وجع الآخرين.

وتابعت: "نفسيتي كانت مش متظبطة بعد وفاة جوزي وتعبانة حتى لو هو آخر 6 سنين من حياته كان بعيد شويه عشان المسرح ولكن دي عشرة عمر وهو كان متأثر بسبب المسرح".