يسرا تعلق على خبر رجوع شيماء سيف وكارتر بعد انفصالهما

حرصت الفنانة يسرا، على تهنئة الفنانة شيماء سيف لعودتها إلى زوجها محمد كارتر بعد انفصالها عنه بشهر.

ونشرت يسرا “ستوري” على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام وعلقت: “حبايب قلبي ربنا يخليكم لبعض ويحفظكم ويسعدكم ويبعد عنكم كل شر.. بحبكوا اوي ”.

عودة شيماء سيف لزوجها

أعلن زوج الفنانة شيماء سيف "كارتر"عن عودتهما خلاص حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب كارتر :"اللهم الف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا ،حبيبتي رجعت لحضني".

وكانت قد أعلنت الفنانة شيماء سيف انفصالها عن زوجها كارتر بعد زواج دام نحو 6 سنوات، وذلك عبر منشور على حسابها بموقع “إنستجرام”.