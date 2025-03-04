ميرنا نور الدين: أفضل مشاهدة الأعمال الكوميدية في رمضان.. وأرحب بالنقد

قالت الفنانة ميرنا نور الدين، إنّ التحضير لشخصية "كناريا" التي تجسدها في مسلسل فهد البطل الذي يعرض في شهر رمضان الحالي استغرقت منها مجهودا كبيرا، فقد درست الشخصية التي لا تناسب طبيعة عملها السيدات.



وأضافت نور الدين، في حوارها مع قناة «القاهرة الإخبارية»: «ذاكرت كويس عشان أقدر أخلق الشخصية دي، وأحببت أن أخلق شخصية كناريا بالتحديد، فهي سيدة في نهاية المطاف، وسعيت إلى تشكيل الشخصية من وجهة نظري».



ميرنا نور الدين تقدم شخصيات صعبة في السنوات الأخيرة



وتابعت الفنانة: «أقدم شخصيات صعبة في السنوات الأخيرة، وأحرص على متابعة كل حلقات مسلسلاتي، ولا أكتفي بمشاهدة مشاهدي، ولكن أكثر ما أحب متابعته هو الأعمال الكوميدية، عشان محتاجة أفصل وأشوف حاجة لايت».



موقف ميرنا نور الدين من النقد



وأكدت، أنها ترحب بالنقد، وتراه شيئا صحيا لأي فنان، طالما لا يتضمن تجاوزات: «بحب أتعلم من وجهات النظر المختلفة حتى لو مش إيجابية، وأحترم أي انتقاد طالما كان محترما».

