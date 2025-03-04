فهد البطل الحلقة الثالثة.. أحمد العوضي يعثر على قاتل والده ويقابل حبيبته كناريا

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل فهد البطل، وصول أحمد العوضي للتمساح الذي تآمر مع عمه غلاب لقتل والده وتفريق أسرته.





وحاول فهد البطل الانتقام من التمساح لكن والده الذي تبناه منعه وحاول إقناعه بنسيان الماضي في الوقت الذي يقترب فيه كل يوم من الأخذ بالثأر.





في الوقت نفسه ينفق غلاب والتمساح على تزويج عمرو الضابط من ابنة صديقه آسيا ويحضر لحفلة عيد ميلاد كبيرة لها.





ويواجه فهد البطل أزمة مالية بعد خروجه من السجن ولا يتمكن من دفع إيجار منزله ولكن صديقه ريكو يقف بجانبه.





في الوقت نفسه يلتقي فهد البطل بحبيبته كناريا التي تقوم بدورها ميرنا نور الدين وتظهر لأول مرة.



وقال أحمد العوضي في تصريحات تلفزيونية إنه سعيد بالتعاون مع كارولين عزمي التي شاركته نجاح مسلسله السابق ويكرران التعاون سويا لتكون شقيقته التي يدافع عنها.













مسلسل فهد البطل من الأعمال الرمضانية المنتظرة هذا العام، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى.









تدور أحداث فهد البطل في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، ويشارك في بطولته أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، عصام السقا، محمود البزاوي، يارا السكري، وصفاء الطوخي، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبدالعظيم، أحمد عبدالله محمود وغيرهم.