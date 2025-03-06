نمو الاقتصاد الإيطالي في الربع الرابع من 2024

سجل الاقتصاد الإيطالي، خلال الربع الرابع من العام الماضي، نموا طفيفا بعد تعديله من تغير ثابت تم تقديره في بادئ الأمر.

وذكر مكتب الإحصاء الإيطالي، في أحدث بيانات صادرة عنه، أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.1 % على أساس ربع سنوي في الربع الرابع بعد أن ظل في حالة ركود في الربع الثالث، كما ارتفع الإنفاق الاستهلاكي النهائي بنسبة 0.2 %، وتكوين رأس المال الثابت الإجمالي بنسبة 1.6 %.

ونوه إلى تراجع الصادرات والواردات بنسبة 0.2 % و0.4 % على التوالي رغم ارتفاع القيمة المضافة لقطاع الصناعة بنسبة 0.9 %، مقابل تراجع قطاعي الزراعة والخدمات بنسبتي 0.7 % و0.1 % تواليا.

ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي خلال 2024

كما أظهرت البيانات ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي بنسبة 0.6 % في الربع الأخير من عام 2024، وهو ما تم تعديله صعودا من زيادة مستقرة بنسبة 0.5 % طبقا لما جاء في التقرير الأولي.