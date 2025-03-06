ممدوح عباس يؤازر الزمالك بمران اليوم

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الختامي مساء اليوم الخميس على ملعب النادي، استعداداً لخوض لقاء مودرن سبورت في دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

وحرص الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو على تخفيف الحمل البدني للاعبين خوفاً من تعرضهم للإجهاد، قبل المواجهة المرتقبة.

وركز الجهاز الفني على بعض الجوانب الفنية والخططية خلال المران، استعداداً لمواجهة مودرن سبورت المقبلة.

وشهد تدريب اليوم حضور ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، لمؤازرة اللاعبين والجهاز الفني قبل المباراة المرتقبة.

ويستعد الزمالك للقاء مودرن سبورت، المقرر له في التاسعة والنصف مساء غداً الجمعة باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.