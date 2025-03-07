إصابة مسن وزوجته بحروق إثر انفجار أنبوبة بإحدى قرى الدقهلية

أصيب مسن وزوجته بحروق إثر انفجار أنبوبة غاز صغيرة بقرية تلبانه بمحافظة الدقهلية.



تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق يفيد باشتعال انبوبة صغيرة واصابة مسن وزوجته بحروق

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان البلاغ وتبين

اصابة محمد محمد محمد سعفان

85 عاما مقيم تلبانه ، ومصاب بحروق باليدين من الدرجه الثانيه و عزيزه محمد ابراهيم صالح 80 عاما مقيم تلبانه حروق باليدين والقدمين من الدرجه الاولى

تم نقل المصابين الى مستشفى الطوارئ لتلقى العلاج.

تم تحرير المحضر اللازم وجار اخطار النيابة العامة