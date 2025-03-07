أحمد حسن: إسعاد يونس عرضت عليا التمثل ولم أظلم ريهام سعيد

تحدث الكابتن أحمد حسن لاعب نادى الأهلى والزمالك وكابتن منتخب مصر السابق،

عن الفنانة إسعاد يونس والإعلامية ريهام سعيد.

وقال أحمد حسن خلال حواره مع برنامج “سابع سما” المذاع عبر قناة “النهار” تقديم راغدة شلهوب، أنه يحب ويحترم الفنانة إسعاد يونس للغاية، لافتا إلى أنها عرضت عليه الاتجاه للسينما خلال مكالمة هاتفية استمرت لمدة 45 دقيقة وذلك بعد تحقيق كأس الأمم الأفريقية مع المنتخب عام 2006.

ريهام سعيد

وعن علاقته بالإعلامية ريهام سعيد قال أحمد حسن أن معرفته بها سطحية، وما قالته بشأن كبار السن الذين يعانون من السمنة استفزه للغاية.

وتابع أحمد حسن قائلا:" والدتى كانت سمينة ولم اظلم ريهام سعيد هي اللى ظلمت نفسها".