اترفع عليا قضية بسببه .. أحمد حسن يكشف تفاصيل عن علاقته بإمام عاشور

تحدّث أحمد حسن، الإعلامي الرياضي ونجم منتخب مصر السابق، عن علاقته بلاعب النادي الأهلي إمام عاشور.

وقال أحمد حسن، خلال تصريحات عبر برنامج "سابع سما" على شاشة قناة النهار: «حاولت التوسط في أزمة إمام عاشور مع فرد الأمن الشهيرة لحل النزاع بين الطرفين، لكن محاولتي لم تلق استحسانه».

وأضاف: «رُفعت ضدي قضية بسبب إمام، والناس تردد أن هناك مشكلات بيني وبينه، لكن الحقيقة أنه لا توجد أي أزمات بيننا».

الأهلي يهزم طلائع الجيش بثنائية نظيفة

حقق النادي الأهلي فوزًا مستحقًا على طلائع الجيش بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء أمس على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ17 والأخيرة من المرحلة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز «دوري نايل».

تفاصيل المباراة

فرض الأهلي ضغطًا مبكرًا على دفاع الطلائع منذ بداية اللقاء، حيث تعرض وسام أبو علي للعرقلة داخل منطقة الجزاء، وطالب لاعبو الأهلي بركلة جزاء، لكن الحكم لم يحتسبها.

واستمر الأهلي في الضغط بفضل تحركات حسين الشحات، جراديشار، ووسام أبو علي، لكن غابت اللمسة الأخيرة عن الهجمات، في المقابل بدأ الطلائع تنشيط أدائه تدريجيًا، وسدد رجب عمران كرة صاروخية تصدى لها ببراعة مصطفى شوبير.

وفي الدقيقة 46 من عمر الشوط الثاني، تمكن جراديشار من تسجيل هدف التقدم للأهلي.

وفي الدقيقة 61، ألغى الحكم طارق مجدي ركلة جزاء للأهلي بعد العودة إلى تقنية الـ«VAR».

وأجرى الجهاز الفني للأهلي تغييرًا اضطراريًا في الدقيقة 67 بخروج جراديشار بعد شعوره بإصابة عضلية، ليحل عمرو السولية بديلًا له.

كما شارك محمد عبد الله وعمر كمال عبد الواحد في الدقيقة 74 بدلًا من حسين الشحات وأشرف بن شرقي، بحثًا عن تعزيز النتيجة.

وفي الدقيقة +90 7، نجح مروان عطية في تسجيل الهدف الثاني للنادي الأهلي من ركلة جزاء، ليؤكد تفوق «المارد الأحمر» بثنائية نظيفة على طلائع الجيش.