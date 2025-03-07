نبأ سار لجماهير الزمالك قبل مواجهة مودرن في كأس مصر

يستعيد الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي بيسيرو خدمات أحمد فتوح في مباراة مودرن سبورت المقرر لها اليوم الجمعة في دور الـ16 من كأس مصر، وذلك بعد غيابه عن اللقاء الماضى أمام إنبى في الدوري للإصابة.

يخوض الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك مواجهة هامة وقوية أمام فريق مودرن سبورت في كأس مصر، في التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع فريق النادي الأهلي في بطولة الدوري عقب مباراة مودرن سبورت في كأس مصر.

وتقام مباراة القطبين الزمالك والأهلي يوم الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي في اطار الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2024-2025.

