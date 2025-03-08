الفنان محمد عطية: بحاول أرجع للساحة الفنية بعد غياب طويل.. فيديو

قال الفنان محمد عطية، إن غنوة البطيخ التي لها علاقة بفلسطين كان لها أصداء كويسة جدا وكانت أول مرة أحس بنجاح كبير.

وأضاف محمد عطية، خلال حواره مع برنامج "سابع سما"، المذاع عبر قناة "النهار"، تقديم الإعلامية راغدة شلهوب،: أنا من الناس التي لا تحب أن تعلق أخطائها على شماعة غيري، وأنا دائما اللي بسمح بالعوامل الخارجية أنها تتمكن مني".

وأشار: "أنا حاليا بحاول أرجع للساحة الفنية بعد غياب طويل، وأنا بقالي فترة طويلة غايب عن نجوم الصف الأول"، موضحا: "أنا بكتب وبلحن وعندي أكثر من مصدر آخر غير ظهوري على الشاشة.. وأنا من الناس اللي بعرف أعيش بجنيه وبعرف أعيش بمليون جنيه".

