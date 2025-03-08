مش خايف | تعليق ناري من محمد عطية عن المساكنة.. فيديو

علق الفنان محمد عطية، على الهجوم عليه بشأن تصريحاته عن المساكنة، قائلا: "الآراء في هذا الموضوع تتغير من سنة لأخرى".

وأضاف محمد عطية، خلال حواره مع برنامج "سابع سما"، المذاع عبر قناة "النهار"، تقديم الإعلامية راغدة شلهوب،: وصلت لمرحلة من التصالح النفسي أنني لا اتضايق من أحد ولا أزعل من أحد".

وتابع: "موضوع المساكنة قتل بحثا، وبالنسبة لي الموضوع بيتغير، ولو قولت رأيي دلوقتي أنا مش قدوة ومش عايز حد يمشي وراء رأيي"، لافتا: "رأيي بيتغير من سنة لأخرى".

وأشار الفنان محمد عطية،: "أنا مش بخاف من حاجه لأن في الآخر دي شخصيتي، وبشوف حاجات المجتمع ممكن يكون رافضها أو أنا رافضها".