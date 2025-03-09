قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في شهر رمضان.. من الأكثر فوزا ؟
آخر موعد لتحويل الأموال مجانًا عبر إنستاباي.. هل يمد البنك المركزي فترة الإعفاء؟
بأجر كامل .. عدد أيام إجازة عيد الفطر 2025 لموظفي القطاع الخاص والحكومي
رامز جلال يسخر من محمد رجب: عامل فيها ميل جيبسون
آخر صورة جمعتهما.. نهاية مأساوية للمهندسة فاطمة سلطان ووالدتها بالسعودية
من يتولى رئاسة امتحانات الثانوية العامة 2025؟| قرار عاجل الآن
أحمد الشرع : هناك محاولات لجر سوريا إلى حرب أهلية
مسلسل حكيم باشا الحلقة 9.. القبض على مصطفى شعبان
رد فعل مثير من محمد رجب بعد اكتشاف مقلب رامز جلال
أمراض تبيح الفطر.. هل الصداع وألم البطن منها؟ | الإفتاء تجيب
الرئيس السيسي ينيب وزير الدفاع لوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة| صور
آرسنال يسقط في فخ التعادل أمام مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جامعة حلوان تعلن نتائج الفائزين في مسابقة أنت النجم

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

في إطار حرص جامعة حلوان ، على دعم المواهب الطلابية وتنمية الإبداع في مختلف المجالات الفنية والثقافية، أعلنت إدارة النشاط الفني والثقافي بالإدارة العامة لرعاية الشباب عن نتائج مسابقة “أنت النجم”.

واقيمت المسابقة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عليق، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، بمشاركة واسعة من طلاب كليات الجامعة، حيث شملت المسابقة مجالات الفنون التشكيلية، الفنون الأسرية، الغناء، العزف، المسرح، الفنون الاستعراضية، والمجالات الثقافية.
 

نتائج الفائزين في مسابقة انت النجم

شهدت المسابقة إقبالًا كبيرًا، حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين 1287 طالبًا، توزعوا على عدة مجالات، حيث شارك 458 طالبًا في الفنون التشكيلية، و277 طالبًا في المجالات الثقافية، و114 طالبًا في المسرح، و202 طالبًا في الموسيقى والغناء، و23 طالبًا في الفنون الاستعراضية، و213 طالبًا في الفنون الأسرية، مما يعكس اهتمام الطلاب بتنمية مهاراتهم الفنية والإبداعية والمنافسة على مستوى عالٍ.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، على أن الجامعة تحرص دائمًا على تنظيم مثل هذه الفعاليات الفنية والثقافية التي تساهم في تنمية المواهب وصقل مهارات الطلاب، مشيرًا إلى أن المسابقة شهدت مستوى تنافسيًا عاليًا بين المشاركين وعكست حجم الإبداع والتميز لدى طلاب الجامعة.

 كما أشاد بالمجهود الكبير الذي بذلته إدارة رعاية الشباب في تنظيم الحدث، مؤكداً على استمرار الجامعة في دعم الأنشطة الطلابية وتعزيز دورها في تنمية قدرات الطلاب ومواهبهم.

إقرأ أيضا:جامعةعين شمس تستعد لإطلاق الدورة الرمضانية لخريجيها

جاءت نتائج المسابقة بفوز عدد كبير من الطلاب في مختلف التخصصات، حيث فاز في مجال الفنون التشكيلية: منة الله عصمت محمد من كلية الفنون الجميلة في تخصص التصوير الملون، وسلمى أحمد محمد من كلية الطب في التصوير الملون غير المتخصص، ومنى ماهر محمد من الفنون الجميلة في تخصص الجرافيك، ويوسف أحمد عزت من كلية الآداب في الجرافيك غير المتخصص، وحنين عبد العزيز حسن من الفنون الجميلة في الرسم المتخصص، وفاطمة سيد إبراهيم من كلية الخدمة الاجتماعية في الرسم غير المتخصص، وسماء سيد عبد اللاه من الفنون التطبيقية في النحت المتخصص، ومنة الله محمود سعيد من كلية التربية الفنية في الأشغال الفنية المتخصصة، ودينا هشام شومان من كلية الخدمة الاجتماعية في الأشغال الفنية غير المتخصصة، وشهد هشام حسن من الفنون التطبيقية في الفوتوغرافيا المتخصصة، ومحمد مجدي عبد العزيز من كلية التجارة في الفوتوغرافيا غير المتخصصة.

وفي مجال الفنون الأسرية، فازت ابتسام عادل هاشم من كلية التربية في تصميم وتنفيذ الملابس (متخصص)، ومنى عيد رمضان من كلية التكنولوجيا والتعليم في تصميم وتنفيذ الملابس (غير متخصص)، ودعاء جمال حامد من كلية الاقتصاد المنزلي في التطريز (متخصص)، وآلاء قاسم أحمد من كلية الحقوق في التطريز (غير متخصص)، ومريم عبد الشهيد عياد من كلية الفنون التطبيقية في إعادة التدوير (متخصص)، ودنيا أحمد عبد الله السقا من كلية الخدمة الاجتماعية في إعادة التدوير (غير متخصص)، ورحمة رضا أبو الغيط من كلية الاقتصاد المنزلي في المشغولات الجلدية (متخصص)، وشيماء شحاتة محمد من كلية التكنولوجيا والتعليم في المشغولات الجلدية (غير متخصص).
كما شهدت مسابقة الغناء الشرقي والغربي والراب فوز محمد رجب سيد عبد الحفيظ من كلية الهندسة في الغناء الشرقي، ومحمود إيهاب محمود طه من كلية التربية الموسيقية في الغناء الغربي، ومؤمن محمد عبد التواب سيد من كلية الحقوق في فن الراب. أما في مجال العزف والتأليف الموسيقي، فقد فاز عبد الرحمن هاشم يسن، مينا هاني سعد صبحي، خالد حجاج من كلية التربية الموسيقية في العزف المتخصص، بينما فاز أسامة محمد محمد عثمان، عمر مجدي محمد علي، محمد شريف النبراوي من كلية الهندسة، وسيف هيثم صلاح الدين من كلية التجارة BIS في العزف غير المتخصص، كما فاز بولير أمجد البير من كلية التربية الموسيقية في الموسيقى الإلكترونية (متخصص)، وعبد الرحمن هشام عبد العزيز من كلية التجارة في الموسيقى الإلكترونية (غير متخصص)، وأدهم حسن محمد أحمد من كلية التربية الموسيقية في التأليف الموسيقي (متخصص)، وعبد الله سعد عبد الله من كلية الخدمة الاجتماعية في التلحين والتوزيع (غير متخصص).
في مجال المسرح، فاز طارق مجدي السيد أحمد من كلية الآداب في التمثيل المسرحي (متخصص)، ومصطفى عبد النعيم محمد من كلية الحقوق في التمثيل المسرحي (غير متخصص)، ومحمد إبراهيم محمد أحمد من كلية الآداب في "ستاند آب كوميدي" (متخصص)، وأحمد سيد نور الدين من كلية الحقوق في "ستاند آب كوميدي" (غير متخصص). أما في الفنون الاستعراضية، فقد فاز يوسف مؤمن طه في الاستعراض الشعبي (غير متخصص)، وعمر أحمد عادل في الاستعراض الحديث (متخصص).
وفي إطار المنافسات الثقافية، حصد فريق كلية الآداب المركز الأول في دوري المعلومات، وضم الفريق: داليا خلف محمد عبد الكريم، آية رأفت ماهر أحمد، أحمد مصطفى عبد الوهاب، أحمد رأفت عيسى إسماعيل. كما فاز أحمد عادل حنفي بشندي من كلية الخدمة الاجتماعية في مسابقة الإنشاد الديني، ومحمد الرشيد علي حسن من كلية الطب في مسابقة الشعر الفصيح، وأحمد عبد الناصر دسوقي من كلية الآداب في الشعر العامي، وفرح مصطفى حسن محمد من كلية الآداب في مسابقة المراسل الإذاعي والتليفزيوني، وشمس أسامة إسماعيل من كلية الهندسة في مسابقة القصة القصيرة.
أُقيمت المسابقة تحت إشراف عام اللواء محمد أبو شقة، أمين عام الجامعة، الأستاذ هشام رفعت، أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، الأستاذ محمد السيد جاد، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذ أحمد يحيى، مدير إدارة النشاط الثقافي والفني بالإدارة العامة لرعاية الشباب.
 

جامعة حلوان رعاية الشباب المجالات الفنية والثقافية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المهندسة الراحلة فاطمة عبد الحليم وسط زميلاتها

رحيل موجع.. آخر ما قالته المهندسة فاطمة عبدالحليم قبل وفاتها بالسعودية

أحمد سيد زيزو

ناقد رياضي: والد زيزو وافق على عرض الأهلي وبانتظار التنفيذ

رئيس مجلس الوزراء

قرار جديد للحكومة عن مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج

الزمالك

5 غيابات مؤثرة تضرب الزمالك قبل مواجهة الأهلي

أسعار السلع التموينية في مارس

رسميا| موعد صرف زيادة دعم بطاقة التموين رمضان 2025 .. وهذه قائمة الأسعار

المهندسة الراحلة فاطمة عبد الحليم

ماتوا في حادثة بالسعودية.. رحيل موجع للمهندسة فاطمة عبد الحليم ووالدتها

المهندسة الراحلة فاطمة عبد الحليم سلطان

مأساة المهندسة فاطمة وعائلتها.. ذهبوا لأداء لعمرة فماتت هي وأمها وشقيقها دخل العناية

وزير التربية والتعليم

يُرضي جميع الطلاب.. إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 قريبا

ترشيحاتنا

أحمد كريمة

أحمد كريمة: من يقول إن النبي سحر يهدم الإسلام

فريق تمريض مستشفى العاصمة الإدارية

فريق تمريض مستشفى العاصمة الإدارية يتناولون الإفطار في أجواء رمضانية مميزة

هدى الأتربي

هدى الإتربي متحدثة عن تقليد زينة لها في العتاولة: موتنا من الضحك

بالصور

مسلسل حكيم باشا الحلقة 9.. القبض على مصطفى شعبان

مسلسل حكيم باشا
مسلسل حكيم باشا
مسلسل حكيم باشا

الرئيس السيسي ينيب وزير الدفاع لوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة| صور

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

فيها سم قاتل .. أضرار المشروبات الغازية بعد الإفطار

أضرار المشروبات الغازية
أضرار المشروبات الغازية
أضرار المشروبات الغازية

شهادة معاملة أطفال الحلقة 10 .. محمود حافظ يكشف سر صندوق ذهب عبد الرحيم غلاب لسما ابراهيم

محمود حافظ وسما ابراهيم
محمود حافظ وسما ابراهيم
محمود حافظ وسما ابراهيم

فيديو

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

الرئيس السيسي ينيب وزير الدفاع لوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة| صور

ميار الببلاوي

اتعملي سحر ودا سبب فشل زيجاتي .. ميار الببلاوي تكشف سرا لأول مرة

أحمد الفيشاوي

بهلس مع محمود حميدة وجربت كل أنواع المــخـــ درات.. أحمد الفيشاوي يكشف أسراره

ماهيتاب مختار مذيعه صدي البلد

بعد تراجع جميع الأعيرة أمس .. سعر الذهب والدولار اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع العمالقة بين الإبرة والمطرقة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الروحي في عالم مادي

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى استشهاد الجنرال الذهبي

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح تكتب: هل يلتئم الجرح ؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الاجتهاد المتجدد: ضرورة فقهية لتجسيد المؤتلف الإسلامي الفاعل

المزيد