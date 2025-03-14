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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

دنيا ماهر: أقدم شخصية شقيقة محمد فراج في "منتهي الصلاحية"

دنيا ماهر
دنيا ماهر
نجلاء سليمان

قالت الفنانة دنيا ماهر، إنها تؤدي شخصية صفاء وهي مُحامية وأم وتُمثل قطاعا كبيرا من المواطنين العاديين وهي شقيقة محمد فراج خلال أحداث مسلسل منتهي الصلاحية.

وأشارت دنيا ماهر في تصريحات صحفية إلي أنها تحب أداء مُختلف الشخصيات طالما ستُقدم بصورة جيدة، وقالت إن هذا المُسلسل يُناقش قضية مُختلفة وجديدة ولم تُطرح من قبل في الدراما،.


 

واستطردت دنيا ماهر قائلة: "أعتقد أن العمل سيُثير الجدل بصورة لافتة"، وعن تصوير أغلب الأحداث في الميادين والشوارع أشارت إلي أن ذلك كان في منتهي الصعوبة بالنسبة لفريق العمل بالكامل ولكنه بالتأكيد سيضيف مصداقية وموضوعية سيشعر بها المُشاهد،


 

ينطلق عرض مسلسل "منتهي الصلاحية" الذي يقوم ببطولته محمد فراج في النصف الثاني من شهر رمضان.


 

يُعرض مُسلسل "منتهي الصلاحية"، بداية من 15 مارس 2025 حصرياً على "MBCمصر". 12:00 منتصف الليل، ويُعاد على "MBC مصر2" الساعة 6:00 مساء، 3:00 منتصف الليل، ويُعاد على “MBC مصر دراما" الساعة 5:00 مساءً، و10:00 مساءً.


 

مُسلسل "منتهي الصلاحية" من بطولة محمد فراج، ياسيمن رئيس، هبه مجدي، خالد سرحان محمود الليثي، دنيا ماهر، تامر نبيل، سامي مغاوري، حسن مالك، جيسكا حسام، ملك حسن وآخرين، ومن تأليف محمد هشام عبيه، وإخراج تامر نادي.
 

تدور أحداث منتهي الصلاحية  في إطار اجتماعي مُثير ويرصد العالم الخفي للمراهنات التي بدأت تنتشر بين قطاعات من الشباب وأفسدت حياة الكثيرين.


 

صالح الشاب الطموح الذي يُسجن ظُلم لتتغير حياته من موظف مرموق إلي شخص أخر يفقد وظيفته وأسرته ويندفع في عالم المراهنات، وتغوص الأحداث تدريحياً لنكتشف هذا العالم الخفي والغامض.

محمد فراج دنيا ماهر منتهي الصلاحية

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