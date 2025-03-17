طارق الشناوي: تصريحات العوضي بأنه الأكثر موهبة ونجاحا أثارت حفيظة البعض

أكد طارق الشناوي الناقد الفني أن الفنان أحمد العوضي خلال تصريحاته الأخيرة بأنه الأكثر نجاحا والأكثر موهبة، أثارت حفيظة البعض، خاصة أن أي سؤال للعوضي قد يكون مرتبط بياسمين عبد العزيز.

وقال طارق الشناوي، خلال لقاء له لبرنامج “سابع سما”، عبر فضائية “النهار”، أن الفنانة مي عمر، قوة الدفع التي أعطاها المخرج محمد سامي لزوجته كان كبير، ولكن مي عمر فنانة لديها موهبة كبيرة وبقبول لدى الجماهير

وتابع الناقد الفني، أن ياسمين صبري من اجمل الوجوه التي قدمتها الشاشة المصرية لكن تحتاج لتطوير موهبتها بشكل فني.

بشكل أكثر عقلانية

وأشار طارق الشناوي إلى أن حمادة هلال قدم عمل يشبهه وقدم المداح، والذي تناول قصص ما وراء الطبيعة وعالم الجن، وهذا النوع غير مطلوب لكنه نجح في أن يتم تقديم بشكل أكثر عقلانية وبشكل مقنع للجماهير

