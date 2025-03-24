أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين 24 مارس 2025

شهدت معدلات البحث عن أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري تزايدًا كبيرًا اليوم الاثنين24 مارس 2025، وهو أول أيام عمل البنوك بعد عطلة نهاية الأسبوع. يبحث المواطنون عن آخر تحديث لأسعار العملات لمعرفة التغيرات في السوق بعد نهاية عطلة البنوك.

مواعيد عمل البنوك في رمضان

مع بداية شهر رمضان، أعلن البنك المركزي المصري عن مواعيد عمل البنوك، حيث يبدأ العمل من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الواحدة والنصف ظهرًا، مع الالتزام بالعطلات الرسمية والأسبوعية.

أسعار الدولار اليوم أمام الجنيه

استقر سعر الدولار الأمريكي في البنوك اليوم الاثنين، حيث سجل 50.51 جنيه للشراء، و50.61 جنيه للبيع، وهو ما يعكس استقرارًا نسبيًا مقارنةً بأسعار أمس.

أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري

فيما يلي آخر تحديث لأسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري وفقًا لأسعار البنك المركزي:

اليورو: سجل اليورو 54.77 جنيه للشراء، و54.89 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني: سجل الجنيه الإسترليني 65.44 جنيه للشراء، و65.59 جنيه للبيع.

الريال السعودي: سجل الريال السعودي 13.46 جنيه للشراء، و13.49 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي: سجل الدينار الكويتي 163.92 جنيه للشراء، و164.35 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي: سجل الدرهم الإماراتي 13.75 جنيه للشراء، و13.78 جنيه للبيع.