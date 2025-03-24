100 ألف جنيه لبائع بخور .. مدفع رمضان يحقق أحلام البسطاء| أبرز اللقطات

أذاعت قناة دي إم سي، اليوم الاثنين، حلقة جديدة من برنامج مدفع رمضان، للفنان محمد رمضان، والتي شهدت أحداثا مختلفة، نرصدها في سياق التقرير التالي.



هنعالج التشاؤم.. محمد رمضان يهدي 100 ألف جنيه لمواليد هذا اليوم

قدم الفنان محمد رمضان، خلال الفقرة الأولى من حلقة اليوم من برنامج "مدفع رمضان"، المُذاع عبر فضائية “دي إم سي”، هدية مبلغ 100 ألف جنيه لـ لأول شخص يقابله عيد ميلاده يوم 13.

وعلق محمد رمضان قائلا: "هدية النهاردة هنعالج بيها صفة التشاؤم.. وبشروا ولا تنفروا دائما نحب التفاؤل اضحكلها تضحكلك، وإحنا بلد بنحب الضحك والفرح والانبساط ومش بنحب التشاؤم، ورقم 13 الناس مش بتحبه لذلك الهدية هتكون لأول شخص أقابله عيد ميلاده يوم 13.

أسافر وأقابلك.. محمد رمضان يحقق حلم فتاة من بني سويف: أروحلك لحد عندك

حقق الفنان محمد رمضان، في برنامج "مدفع رمضان"، اليوم، المُذاع على قناة "دي إم سي"، حلم فتاة خلال الفقرة الثانية من البرنامج.

وقال محمد رمضان، عربية الفرحة ذهبت لمحافظة بني سويف، وجابت لنا أحلام هنختار منهم، وحلم هيتحقق دلوقتي وحلم هيتأجل للحلقة الأخيرة هيكسب ليلة العيد مليون جنيه بإذن الله.



وأعلن محمد رمضان، أن الفائزة في هذه الفقرة هي إسراء توفيق، وحلمها مقابلة الفنان محمد رمضان “أسافر وأقابل محمد رمضان”، ليعلق محمد رمضان، قائلا: “أنا أروحلك لحد عندك.. هنبعتلك وتيجي مدينة الانتاج الإعلامي وأشوفك.. هتشرف أني هشوف بنت بني سويف الغالية.. وفي انتظارك في مصر ومستنيكي.. وبعد الدقائق والثواني والساعات على لقاكي”.



هينفع آجي استلم الفلوس.. سيدة فازت بـ 200 ألف جنيه تفاجئ مدفع رمضان

منح الفنان محمد رمضان، خلال حلقة اليوم من برنامج مدفع رمضان، المذاع عبر قناة "دى إم سى"، خلال فقرة التليفون، مبلغ 200 ألف جنيه للرقم الفائز.

وأجرى الفنان محمد رمضان، اتصالا على الهواء مع رقم الهاتف الفائز، لترد سيدة، ليعلق محمد رمضان، قائلا: “وحياة القرآن اللي شغال جنبك أنا محمد رمضان وكسبتي معانا 200 ألف جنيه.. هيكلمك حد من الكنترول ينسق معاكي يبعتلك عريبة يجيبك مدينة الإنتاج الإعلامي، وممكن زوجك ييجي معاكي”.

لترد السيدة قائله: “زوجي مسافر ومش هينفع أروح في حتة”، ليرد محمد رمضان، قائلا: “هنبعت الفلوس لحد بيت حضرتك”.

بنشجع كل إيد عاملة.. مدفع رمضان يهدي بائع 100 ألف جنيه

قدم الفنان محمد رمضان، خلال الفقرة الأولى من حلقة اليوم من برنامج "مدفع رمضان"، المُذاع عبر فضائية “دي إم سي”، هدية مبلغ 100 ألف جنيه لـ بائع سبح وبخور في أحد الشوارع.

وعلق الفنان محمد رمضان، قائلا: “إحنا بنشجع كل إيد عاملة.. وبنشجع على العمل وبحترم أي شخص عامل، وقابلنا راجل شايل كرتونة وبيبيع في نهار رمضان، لذلك هنكافئة”.

رد الجميل

أعرب الفنان محمد رمضان عن سعادته بإطلاق برنامجه الجديد "مدفع رمضان"، الذي يُعرض على قناة DMC، مؤكدًا أن البرنامج يمثل طريقة بسيطة لرد الجميل لجمهوره الذي دعمه طوال مسيرته.

وفي أولى حلقات البرنامج، قال رمضان: "اعتبروا البرنامج جزء بسيط من رد جميلكم عليا، وفيه فقرات كتير، وكل فقرة بحبها أكتر من التانية، والكل هيتبسط".

برنامج يجوب مصر لإسعاد الجمهور

وأكد رمضان أن برنامج "مدفع رمضان" تم صناعته بمحبة كبيرة للشعب المصري، كاشفًا أنه عند تعاقده مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قال لهم: "أنا جاهز أروح كل شبر في مصر علشان نفرح الناس".