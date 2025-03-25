قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الدفاع الامريكي ينكر فضيحة تسريب خطط حرب حساسة عبر تطبيق رسائل شهير
دعاء صلاة الوتر المستجاب.. مكتوب ومجرب
أسعار ومواصفات تسلا 2025 موديل X في الإمارات .. صور
ألينا هابا .. من محامية شخصية لترامب إلى المدعية العامة لنيوجيرسي دون خبرة سابقة | بروفايل
آداب سماع القرآن الكريم.. عليك بهذه الأمور لتنال الأجر العظيم
آخر تحديث.. سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء
30 كلمة في القرآن يفهمها الناس خطأ.. اعرف معناها الصحيح
الحوثيون: استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" ومطار بن غوريون الإسرائيلي بصواريخ باليستية
بشير التابعي: الأهلي لا يجرؤ على الانسحاب من الدوري
جوجل تقدم مزايا فيديو بالذكاء الاصطناعي مع تحديث Gemini
ترامب يعين محاميته السابقة ألينا هابا مدعية عامة لنيوجيرسي وسط جدل سياسي وقضائي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث.. سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد صبيح

يقدّم موقع "صدى البلد" لقرائه، خدمة التعرف على سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 25 مارس 2025، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة بالسوق المصرية.

رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم في البنوك بعد آخر تحديث

وسجّل الدولار أعلى سعر للشراء اليوم 50.61 جنيه في بنك كريدي اجريكول، والبنك الاهلي الكويتي، ومصرف ابوظبي الاسلامي، وبنك نكست، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية، و البنك الأهلي المتحد.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 50.59 جنيه للشراء، مقابل 50.72 جنيه للبيع.

الدولار

سعر الدولار الأمريكي اليوم  

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:

50.61 جنيه للشراء، مقابل 50.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:

50.59 جنيه للشراء، مقابل 50.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية:

50.59 جنيه للشراء، مقابل 50.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي:

50.61 جنيه للشراء، مقابل 50.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

50.59 جنيه للشراء، مقابل 50.69 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الأمريكي

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول:

50.61 جنيه للشراء، مقابل 50.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر:

50.59 جنيه للشراء، مقابل 50.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:

50.59 جنيه للشراء، مقابل 50.69 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدولار الأمريكي

سعر الدولار في المصرف المتحد:

50.59 جنيه للشراء، مقابل 50.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس:

50.59 جنيه للشراء، مقابل 50.69 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار

سعر الدولار في بنك نكست:

50.61 جنيه للشراء، مقابل 50.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات:

50.59 جنيه للشراء، مقابل 50.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي:

50.60 جنيه للشراء، مقابل 50.70 جنيه للبيع.

المتلاعبون بالعُملات الأجنبية

يلاحق رجال الأمن بوزارة الداخلية، الخارجين عن القانون، خاصة المتلاعبين بالعملات الأجنبية، لا سيما وأن سعر الدولار شهد تقلبات أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال الفترة الماضية بعد موجة من الارتفاعات شهدتها السوق السوداء.

مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري سعر الدولار الأمريكي اليوم سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم سعر صرف الدولار الأمريكي أسعار صرف الدولار الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التنفيذ خلال ساعات.. مفاجأة سارة من الحكومة لـ13 مليون من أصحاب المعاشات

التنفيذ خلال ساعات.. مفاجأة سارة من الحكومة لـ13 مليون من أصحاب المعاشات

1500 جنيه لكل فرد قبل العيد.. أماكن صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2025

1500 جنيه لكل فرد قبل العيد.. أماكن صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2025

علامات القدر

علامات ليلة القدر هل ظهرت الليلة 25 رمضان؟ 5 أمارات تؤكد حدوثها بالأدلة

محمد رمضان وياسمين صبري

بديها فوق رأسها .. القصة الكاملة لأزمة محمد رمضان وياسمين صبري

وزير التموين السابق

المرض غير ملامحه.. وزير التموين السابق يعلن إصابته بالسرطان |شاهد

الدكتور مصطفى مدبولي

خلال ساعات | صرف معاشات شهر أبريل .. الزيادة إمتى؟

باق أسبوع فقط.. تحذير هام لأصحاب عداد الكهرباء القديم قبل العيد

باق أسبوع فقط.. تحذير هام لأصحاب عداد الكهرباء القديم قبل العيد

مدفع رمضان

أمن القاهرة يكشف حقيقة سرقة الفائزة بجائزة مدفع رمضان في حلوان

ترشيحاتنا

ترامب

ترامب يرشح سوزان موناريز لمنصب مدير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية

قصف اليمن

10 غارات جوية.. ضربات أمريكية عنيفة على مدينة صعدة اليمنية

قطاع غزة

جيش الإحتلال الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء جديدة في شمال قطاع غزة

بالصور

معزوم على الفطار.. ظهور أسري لـ محمد صلاح مع شقيقته

محمد صلاح وشقيقته رباب
محمد صلاح وشقيقته رباب
محمد صلاح وشقيقته رباب

ياسمين صبري: ألف مبروك يا ابني.. ومحمد رمضان يحرجها.. تفاصيل خلاف يشعل السوشيال ميديا

محمد رمضان وياسمين صبري
محمد رمضان وياسمين صبري
محمد رمضان وياسمين صبري

ليلة 25 رمضان .. إزاي تعرف إن ليلة القدر نزلت عليك؟.. 10 علامات تدلك

علامات ليلة القدر الصحيحة
علامات ليلة القدر الصحيحة
علامات ليلة القدر الصحيحة

طريقة عمل كحك العيد .. فيديو

طريقة عمل كحك العيد
طريقة عمل كحك العيد
طريقة عمل كحك العيد

فيديو

علي المصيلحي يروي قصته مع المــ.رض الشــ.رس

الناس معرفتوش.. علي المصيلحي يروي قصته مع المــ.رض الشــ.رس

أحمد العوضي

إمبابة اتقلبت.. المعجبون حاصروا أحمد العوضي والأمن تدخل

الوشق المصري في الحضارة المصرية

لماذا رسمه القدماء على المقابر؟ .. سر مكانة الوشق المصري في الحضارة المصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب.. ولا يبقى إلا جميل ما صنعت

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: قبة السلطان الغوري بين الفلكلور والاستثمار

الدكتور صابر حارص

صابر حارص يكتب: صراع الإعلامي والداعية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أصبت سيادة الرئيس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قطايف ودراما رمضان .. الفرق كبير

المزيد