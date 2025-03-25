فرح عزت تكشف عن كواليس مشاركتها في مسلسل عايشة الدور

تألقت الفنانة فرح عزت في مسلسل عايشة الدور الذي يعرض حالياً في ماراثون دراما رمضان 2025.

قالت فرح عزت في تصريحات خاصة لصدي البلد " بجسد شخصية سالي بنت في الجامعة تشعر بالوحدة بسبب عدم إهتمام أهلها بها و خصوصا مامتها تبحث علي الاهتمام في علاقات مش سليمة زي علاقتها بنسمة صديقتها ، ودائما تخاف تخسر نسمة و بتخاف تعبر عن نفسها .

أضافت فرح عزت " تحمست للشخصية سالي لأنها تعبر عن مشكلة الجيل الحالي ، بنحن نتعرض في فترة ازمة للبحث عن النفس ، بدون التجمل قدام الناس.

استطردت فرح عزت " التعاون مع النجمة دنيا سمير غانم جميل جدا و انا من جمهورها ، وهي جميلة جدا، محظوظة بالتعاون معاها، وسعيدة بالعمل مع كل الفنانين و كل صناع العمل والكواليس كلها تعاون وإيجابية وبهجة.

اختتمت فرح عزت "ردود الفعل جميلة ومبهرة و مبسوطة بكل التعليقات الجميلة

يدور مسلسل عايشة الدور حول أم مطلقة تعيش حياة مليئة بالتحديات، لكنها تجد فرصة جديدة عندما تلتحق بالجامعة بدلًا من ابنة شقيقتها، التي لا تستطيع العودة إلى مصر. تعيش عايشة حياة مزدوجة بين كونها أمًا مسؤولة وطالبة جامعية تستمتع بحياتها، مما يضعها في العديد من المواقف الكوميدية والدرامية.

يضم المسلسل مجموعة من الفنانين الشباب الذين تألقوا في تقديم الشخصيات المرتبطة بالحياة الجامعية والمشاكل العائلية، ومن بينهم:

• دنيا سمير غانم بدور عايشة (فاطيما في الجامعة)

• نور محمود بدور دكتور حازم

• أحمد عصام السيد بدور أيمن



رحاب الجمل بدور منال زوجة والد فاطيما

• أميرة أديب بدور نسمة

• فدوى عابد بدور داليا

• ميشيل ميلاد

فرح عزت بدور سالي و غيرهم كثير من النجوم

المسلسل من تأليف كريم يوسف وأحمد الجندي، إخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي.