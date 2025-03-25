قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
38 مليار جنيه .. صرف معاشات أبريل 2025 اليوم
لتأخير ميزات الذكاء الاصطناعى.. دعوى قضائية ضد آبل بتهمة الدعاية المضللة
الاتحاد الافريقي يعرب عن دعمه للصومال في مواجهة الإرهاب وتنظيم انتخابات نزيهة
مصرع شخص وإصابة 8.. الصور الأولى لحادث تصادم أتوبيس وشاحنة بأسوان
سوريا .. غارات جوية اسرائيلية على مطار تدمر العسكري في ريف حمص الشرقي
قبلي وبحري.. تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الثلاثاء
المرصد الأمريكي: زلزال عنيف بقوة 6.8 درجات قبالة نيوزيلندا
أونروا: 284 شهيدًا من موظفي الوكالة في غزة والمساعدات على وشك النفاد
انخفاض تدريجي.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء
كريم حسن شحاتة: مدربون مقربون من والدي أنهوا مسيرتي الكروية
طاهر محمد طاهر في مران الأهلى استعدادا لمواجهة الهلال السوداني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فرح عزت تكشف عن كواليس مشاركتها في مسلسل عايشة الدور

الفنانة فرح عزت
الفنانة فرح عزت
أوركيد سامي

تألقت الفنانة فرح عزت  في مسلسل عايشة الدور الذي يعرض حالياً في ماراثون دراما رمضان 2025.

قالت فرح عزت في تصريحات خاصة لصدي البلد " بجسد شخصية سالي بنت في الجامعة تشعر بالوحدة بسبب عدم إهتمام أهلها بها و خصوصا مامتها تبحث علي الاهتمام في علاقات مش سليمة زي علاقتها بنسمة صديقتها ، ودائما تخاف تخسر نسمة و بتخاف تعبر عن نفسها  .

أضافت فرح عزت " تحمست للشخصية سالي  لأنها تعبر عن مشكلة الجيل الحالي ، بنحن نتعرض في فترة ازمة للبحث عن النفس ، بدون التجمل قدام الناس.

استطردت فرح عزت " التعاون مع النجمة دنيا سمير غانم جميل جدا و انا من جمهورها ، وهي جميلة جدا، محظوظة بالتعاون معاها، وسعيدة بالعمل مع كل الفنانين و كل صناع العمل والكواليس كلها تعاون وإيجابية وبهجة.

اختتمت فرح عزت "ردود الفعل جميلة ومبهرة و مبسوطة بكل التعليقات الجميلة

يدور مسلسل عايشة الدور حول أم مطلقة تعيش حياة مليئة بالتحديات، لكنها تجد فرصة جديدة عندما تلتحق بالجامعة بدلًا من ابنة شقيقتها، التي لا تستطيع العودة إلى مصر. تعيش عايشة حياة مزدوجة بين كونها أمًا مسؤولة وطالبة جامعية تستمتع بحياتها، مما يضعها في العديد من المواقف الكوميدية والدرامية.

يضم المسلسل مجموعة من الفنانين الشباب الذين تألقوا في تقديم الشخصيات المرتبطة بالحياة الجامعية والمشاكل العائلية، ومن بينهم:

• دنيا سمير غانم بدور عايشة (فاطيما في الجامعة)

• نور محمود بدور دكتور حازم

• أحمد عصام السيد بدور أيمن


رحاب الجمل بدور منال زوجة والد فاطيما

• أميرة أديب بدور نسمة

• فدوى عابد بدور داليا

• ميشيل ميلاد

فرح عزت بدور سالي و غيرهم كثير من النجوم 
المسلسل من تأليف كريم يوسف وأحمد الجندي، إخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي. 

اخبار الفن نجوم الفن فرح عزت مسلسل عايشة الدور الفنانة فرح عزت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التنفيذ خلال ساعات.. مفاجأة سارة من الحكومة لـ13 مليون من أصحاب المعاشات

التنفيذ خلال ساعات.. مفاجأة سارة من الحكومة لـ13 مليون من أصحاب المعاشات

علامات القدر

علامات ليلة القدر هل ظهرت الليلة 25 رمضان؟ 5 أمارات تؤكد حدوثها بالأدلة

محمد رمضان وياسمين صبري

ياسمين صبري: ألف مبروك يا ابني.. ومحمد رمضان يحرجها.. تفاصيل خلاف يشعل السوشيال ميديا

الهواتف المحمولة

قطع الخدمة عن هواتف محمولة خلال أيام.. هل هاتفك منهم؟

علامات ليلة القدر الصحيحة

ليلة 25 رمضان .. إزاي تعرف إن ليلة القدر نزلت عليك؟.. 10 علامات تدلك

محمد رمضان وياسمين صبري

بديها فوق رأسها .. القصة الكاملة لأزمة محمد رمضان وياسمين صبري

باق أسبوع فقط.. تحذير هام لأصحاب عداد الكهرباء القديم قبل العيد

باق أسبوع فقط.. تحذير هام لأصحاب عداد الكهرباء القديم قبل العيد

الدكتور مصطفى مدبولي

خلال ساعات | صرف معاشات شهر أبريل .. الزيادة إمتى؟

ترشيحاتنا

الفروسية

شاهد.. فعاليات المرحلة السابعة من بطولة الجمهورية للفروسية لقفز الحواجز

أحمد بلال

أحمد بلال: لا أحد يستطيع تطبيق اللائحة على الأهلي بنزوله درجة ثانية

زيزو

بشير التابعي: وقعت للأهلي وعدلي القيعي كان يخرج وينفي.. وميدو فشل في ملف زيزو

بالصور

معزوم على الفطار.. ظهور أسري لـ محمد صلاح مع شقيقته

محمد صلاح وشقيقته رباب
محمد صلاح وشقيقته رباب
محمد صلاح وشقيقته رباب

ياسمين صبري: ألف مبروك يا ابني.. ومحمد رمضان يحرجها.. تفاصيل خلاف يشعل السوشيال ميديا

محمد رمضان وياسمين صبري
محمد رمضان وياسمين صبري
محمد رمضان وياسمين صبري

ليلة 25 رمضان .. إزاي تعرف إن ليلة القدر نزلت عليك؟.. 10 علامات تدلك

علامات ليلة القدر الصحيحة
علامات ليلة القدر الصحيحة
علامات ليلة القدر الصحيحة

طريقة عمل كحك العيد .. فيديو

طريقة عمل كحك العيد
طريقة عمل كحك العيد
طريقة عمل كحك العيد

فيديو

علي المصيلحي يروي قصته مع المــ.رض الشــ.رس

الناس معرفتوش.. علي المصيلحي يروي قصته مع المــ.رض الشــ.رس

أحمد العوضي

إمبابة اتقلبت.. المعجبون حاصروا أحمد العوضي والأمن تدخل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب.. ولا يبقى إلا جميل ما صنعت

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: قبة السلطان الغوري بين الفلكلور والاستثمار

الدكتور صابر حارص

صابر حارص يكتب: صراع الإعلامي والداعية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أصبت سيادة الرئيس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قطايف ودراما رمضان .. الفرق كبير

المزيد