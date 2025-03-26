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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

«منتهي الصلاحية» يثير الجدل.. مريم عادل الجندي تكشف كواليس دورها في المسلسل|فيديو

الفنانة مريم عادل الجندي
الفنانة مريم عادل الجندي

تألقت الفنانة مريم عادل الجندي في مسلسل "منتهي الصلاحية"، الذي يُعرض حاليًا ضمن ماراثون دراما رمضان 2025.

وفي تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، قالت مريم عادل الجندي: "أجسد شخصية نعمة، وهي امرأة متزوجة وأم تعاني من العنف الأسري، حيث يتورط زوجها في المراهنات الإلكترونية، مما يعرض ابنها للخطر بعد خسائره المتكررة".

وأضافت: "المخرج تامر نادي هو من اختارني للدور، وهو مخرج مبدع يهتم بالتفاصيل، وسعيدة بتكرار التعاون معه، حيث كان العمل معه ممتعًا وتعلمت منه كثيرًا. كما أنني سعيدة أيضًا بالعمل مع المؤلف محمد هشام عبية وجميع فريق العمل، فالأجواء في الكواليس كانت مليئة بالتعاون والإيجابية".

وتابعت مريم: "الشخصية التي أقدمها مختلفة تمامًا عني، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا لي، خاصة أن المسلسل يناقش قضايا اجتماعية مهمة، من بينها مخاطر المراهنات الإلكترونية، إلى جانب العديد من القضايا الهادفة الأخرى".

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول رجل يتعرض للظلم ويدخل السجن، وبعد خروجه ينخرط في عالم المراهنات الإلكترونية، مما يجعله يواجه تحديات ومغامرات صعبة.

المسلسل يتكون من 15 حلقة، وهو من بطولة محمد فراج، ياسمين رئيس، هبة مجدي، دنيا ماهر، محمود الليثي، سامي مغاوري، حسن مالك، جاسيكا حسام الدين، ومريم عادل الجندي، ومن تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي. 

الفنانة مريم عادل الجندي اخبار الفن نجوم الفن مسلسل منتهي الصلاحية

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