تامر نبيل يشيد بأداء ريهام عبدالغفور في «ظلم المصطبة»: تمثيل يخترق الروح

أشاد الفنان تامر نبيل بأداء الفنانة ريهام عبدالغفور في مسلسلها الجديد "ظلم المصطبة"، الذي يُعرض حاليًا ضمن سباق مسلسلات رمضان 2025، مؤكدًا أنها تقدم أداءً تمثيليًا يخترق الروح بصدق نادر.

وكتب تامر عبر حسابه على فيسبوك: "قبل كل شيء، الست ريهام عبدالغفور.. تمثيل من النوع النافذ للروح مباشرة، ودرجة صدق نادرة ومش سهلة ومفيش كلام يوصف.. شكرًا يا أستاذة ريكوووووو".

من جانبها، ردّت ريهام عبدالغفور عليه برسالة مليئة بالمحبة، قائلة:

"يا تيمووووووووو.. يا حبيبي.. متشكرة أوي يا أشطر واحد أصلًا، انت.. بحبك أوي".

يُذكر أن مسلسل "ظلم المصطبة" يشارك في بطولته ريهام عبدالغفور، فتحي عبدالوهاب، إياد نصار، ونخبة من النجوم.