عمرو الليثي يجبر بخاطر أمهاتنا بدار المسنين ويقدم لهم مسابقات وجوائز

تحت شعار " هنسعد قلوبكم ونفرح بيوتكم " ذهبت كاميرا أجمل ناس علي شاشة الحياة الي شتي بقاع الجمهورية، والتقي الإعلامي د. عمرو الليثي مع أمهاتنا بدار المسنين وادخل السعادة علي قلوبهم وأجبر بخاطرهم.

وقال إن أمهاتنا بالدار أنهم سعداء بالزيارة وفاتحين بها وبرؤية الإعلامي عمرو الليثي.

ووجه الليثي كلمات شكر وتقدير لهم وعلي القائمين علي الدار علي جهدهم خلال شهر رمضان في خدمة امهاتنا في الدار ، كما وجه العديد من الاسئلة لهم واهدائهم وجوائز مالية .

ويذكر ان أجمل ناس " يومياً خلال شهر رمضان، ويقدم جوائز مالية قيمة ، لأهالينا في شتي محافظات الجمهورية ، ومن داخل كل قرية ومدينة وشارع .

وأكبر مسابقة في المعلومات المختلفة في شهر رمضان الكريم على شاشات قنوات الحياة ، مع أصحاب المهن المختلفة.

وأيضاً مع سيارة " المفاجأت" وتحقيق الأمنيات لأهالينا ودعمهم وادخال البسمة والسرور علي قلوبهم.

يذاع برنامج " أجمل ناس " يوميا خلال شهر رمضان في الساعة ٦:٥٠ بعد الإفطار والإعادة بعد اذان الفجر علي شاشة قناة الحياة.