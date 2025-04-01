هدف واحد.. محمد صلاح يقترب من تحطيم رقم قياسي جديد| ما القصة؟

يبدو أن النجم المصري محمد صلاح، لاغب المتخب وليفربول الإنجليزي ، على وشك إعادة كتابة الأرقام القياسية فى الدوري الانجليزي.

يأتي ذلك فى ظل مستقبل مجهول حول استمراره مع ليفربول من عدمه ، حيث تبقي تسع مباريات محتملة في مسيرته مع ليفربول.

صلاح يستعد اصدار الدوري الانجليزي

يستعد محمد صلاح لتحطيم رقم قياسي جديد فى الدوري الانجليزي، فى حالة التهديف خلال المبارة القادمة لليفربول.

قائمة اللاعبين الأكثر تسجيل الأهداف

هدف واحد سيضع محمد صلاح في صدارة قائمة اللاعبين الأجانب الأكثر تسجيلاً للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، متجاوزاً سيرجيو أغويرو، مهاجم مانشستر سيتي السابق ، حيث يتعادل الثنائي برصيد 184 هدفاً.

رقم قياسي جديد لمحمد صلاح

وقد يحطم صلاح الرقم القياسي غدا الأربعاء في ديربي ميرسيسايد ضد إيفرتون على ملعب أنفيلد، مع تبقي تسع مباريات في الدوري، يسعى ليفربول لحصد لقبه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ موسم 2019-2020.

وتشير التقارير ، إلى أن تحطيم صلاح للرقم القياسي يتجاوز مهاجماً آخر من تاريخ مانشستر سيتي بتجاوزه الرقم القياسي الذي سجله إيرلينج هالاند بتسجيله 36 هدفاً في موسم واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي سجله في موسم 2022-2023.

كان رقم هالاند القياسي، الذي تجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 34 هدفًا والذي سجله كلٌّ من آندي كول ( نيوكاسل يونايتد ، 1993-1994) وآلان شيرر ( بلاكبيرن روفرز ، 1994-1995)، في مأمن لسنوات. ومع ذلك، فقد سجل صلاح بالفعل 27 هدفًا هذا الموسم.

وتقول تقارير صحفية، أن الإنجازات التي كانت في متناول محمد صلاح ، أصبحت غامضة بسبب الملحمة المستمرة لعقده في أنفيلد.

ووفق وسائل إعلام أجنبية : إذا أنهى صلاح هذا الموسم برقم هالاند القياسي، فسيعزز ذلك موقفه التفاوضي مع فريقه ليفربول فى ظل عدم التوصل لاتفاق لتجديد عقده داخل النادي .

كما تؤكد التقارير، أنه فى حالة مغادرة صلاح كلاعب حر في نهاية هذا الموسم، مع ميدالية الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز وتحطيم الرقم القياسي متجاوزا هالاند، فقد يتبين أن هذا أحد أكبر الأخطاء التي ارتكبها ليفربول على الإطلاق.

موعد مباراة ليفربول القادمة أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تنطلق المباراة بين ليفربول وإيفرتون غدا الأربعاء 2 أبريل 2025، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.