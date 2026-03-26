إيران : بزشكيان بحث مع رئيس وزراء ماليزيا التطورات بعد العدوانين الأمريكي والإسرائيلي
حسام حسن يتحدث عن ودية مصر والسعودية.. وغياب صلاح الأبرز
رداً على شائعات "شحنة الفولاذ".. الإعلام: موانئ مصر ملتزمة بالاتفاقيات الدولية ولا صحة لرسو سفن مشبوهة
بدء عزاء المخرج أحمد عاطف من مسجد الشرطة.. بث مباشر
مزاد علني | قرار قضائي رسمي ضد إبراهيم سعيد في نفقة بناته
ترامب: لن نسمح بحماية المجرمين.. وإنهاء الإغلاق الحكومي أولوية فورية
ترامب: 19 مليار دولار اختفت بسبب الفساد .. والهجرة غير الشرعية تستنزف أمريكا
نزل 60 جنيه في ساعتين | هبوط صاروخي بـ سعر الذهب
تأجيل مؤتمر رئيس الوزراء إلى السبت المقبل
عروض مغرية تنتهي بصاحبها جوه الحبس | قصة صادمة بالتجمع .. والسر في التذكرة
طلب عاجل لفريق طائرة الأهلي من مجلس الإدارة - خاص
باستثمارات 3.8 تريليون جنيه.. الحكومة تقر خطة التنمية 2026/2027 وتستهدف نموا 6.8%
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

نهاد حجاج يكشف كواليس أزمة النقاز .. ويحمّل اللجنة المؤقتة مسؤولية حظر القيد بالإسماعيلي

النقاز
النقاز
يارا أمين

كشف نهاد حجاج، المستشار القانوني السابق لنادي الإسماعيلي، تفاصيل أزمة مستحقات اللاعب حمدي النقاز، والتي أدت إلى فرض حظر قيد جديد على النادي، متسائلًا عن المسؤول عن عدم الطعن على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأوضح حجاج، عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك”، أن الأزمة تعود إلى قرار صادر عن “فيفا” في 10 سبتمبر 2025، يقضي بإلزام الإسماعيلي بسداد أكثر من 438 ألف دولار، بالإضافة إلى الفوائد والغرامات.

وأشار إلى أن مجلس الإدارة برئاسة نصر أبو الحسن اتخذ إجراءً قانونيًا سليمًا بطلب حيثيات الحكم خلال المهلة المحددة، وهو ما أدى إلى تعليق مواعيد الاستئناف والسداد لحين وصول الأسباب الرسمية.

وأضاف أن “فيفا” أرسل تأكيدًا باستلام الطلب في أكتوبر 2025، قبل أن يتم إيقاف مجلس الإدارة لاحقًا وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي برئاسة طارق رحمي، والتي تسلمت المسؤولية رسميًا في نوفمبر من العام نفسه.

وأكد أن حيثيات القرار وصلت للنادي في أوائل نوفمبر، لتبدأ مهلة الاستئناف أمام المحكمة الرياضية الدولية (CAS)، والتي تمتد لـ21 يومًا فقط، مشيرًا إلى أن عدم اتخاذ خطوة الطعن خلال تلك الفترة أدى إلى تثبيت الحكم بشكل نهائي.

وحمل حجاج اللجنة المؤقتة المسؤولية الكاملة عن عدم الاستئناف، معتبرًا أن الفترة التي سبقت انتهاء المهلة كانت كافية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح أن هذا التقاعس تسبب في تحويل القضية من نزاع يمكن التفاوض عليه إلى قرار واجب التنفيذ، ترتب عليه فرض حظر قيد جديد لا يمكن رفعه إلا بعد سداد كامل المستحقات.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الأزمة تعكس غياب الخبرات القانونية والإدارية المتخصصة في تلك المرحلة، وهو ما أدى إلى ضياع فرصة الدفاع عن حقوق النادي، موجّهًا رسالة دعم لجماهير الإسماعيلي في ظل هذه الظروف الصعبة.

نهاد حجاج نادي الإسماعيلي الإسماعيلي حمدي النقاز فيسبوك نصر أبو الحسن فيفا

رئيس الوزراء

الحكومة توافق على 4 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

صورة من موقع الهجوم

إصابات وأضرار جسيمة في كفر قاسم وسط إسرائيل جراء سقوط صاروخ انشطاري

رئيس الوزراء

الوزراء يوافق على الموازنة العامة للدولة.. الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية تتصدر أولويات الإنفاق

الشاب الفقيد

صرخة من سوهاج.. وفاة شاب بالكويت وأسرته تنتظر عودة الجثمان

أرشيفية

اتحاد منتجي الدواجن يزف بشري: انخفاض كبير في الأسعار الفترة المقبلة

الذهب

عيار 21 مفاجأة.. أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس

أرشيفية

الأرصاد تحذر: أمطار رعدية وبرق ورياح قوية تضرب عدة مناطق اليوم

ضحية الطقس السيىء بالغربية

تفاصيل صادمة.. القصة الكاملة وفاة سيدة صعقا بالكهرباء أثناء شراء احتياجاتها بشوارع طنطا والنيابة العامة تحقق

السفير محمد أبوشهاب

الإمارات تحذر: اعتداءات إيران تهدد الاقتصاد العالمي واستقرار المنطقة

رئيس الوزراء العراقي

بغداد : أمن الدول العربية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العراقي

البنك الأوروبي

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يحذر من ضغوط اقتصادية على الأردن مع استمرار الصراع بالشرق الأوسط

بالصور

لليوم الثاني على التوالي.. استمرار أعمال شفط وكسح مياه الأمطار بالشرقية

شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار

إنقاذ حياة طالبة تعاني من كسر بقاع الجمجمة ونزيف حاد بالمخ سقطت من الطابق الثالث

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

كشف اسرار الموساد

اختراق ضخم يهز الموساد.. 14 جيجا أسرار في قبضة “حنظلة"

الإعلامية عفاف الهلاوي

تكريم الرئيس يعيد ماما عفاف للواجهة .. قصة إنسانية وراء أشهر مذيعة أطفال في مصر

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب : لن تنسى أمريكا مشهد طوابير السيارات أمام محطات الوقود

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة كاروماما الأولى

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رئيس بحجم مصر

الكاتب الصحفي أسامة شرشر

أسامة شرشر يكتب : الدفاعات العسكرية الخليجية مفاجأة الحرب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : مصر بين الماضي والحاضر

