الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

التعادل السلبي يحسم مواجهة الإسماعيلي وحرس الحدود بالدوري الممتاز

الإسماعيلي وحرس الحدود
الإسماعيلي وحرس الحدود
حمزة شعيب

انتهت مباراة الإسماعيلي وحرس الحدود، التي أقيمت مساء الجمعة على استاد الكلية الحربية، بالتعادل السلبي في إطار الجولة الأولى من المرحلة النهائية لمجموعة تحديد الهابطين بالدوري المصري الممتاز.

شهد الشوط الأول من مباراة الإسماعيلي وحرس الحدود سيطرة ملحوظة للإسماعيلي على مجريات اللعب، بينما فرض حرس الحدود سيطرته في الشوط الثاني، وخلق فرصًا خطيرة على مرمى الدراويش، إلا أن الدفاع تصدى لمحاولاتهم ومنع تسجيل أي أهداف.

وبهذه النتيجة، حصد كل فريق نقطة واحدة، ليحتل الإسماعيلي المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة، بينما رفع حرس الحدود رصيده إلى 18 نقطة محتلاً المركز العاشر، في سباق المجموعة على البقاء بالدوري.

تشكيل الإسماعيلي:

  • حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم
  • الدفاع: حسين منصور، عبدالكريم مصطفى، محمد نصر، عبدالله محمد
  • الوسط: نادر فرج، محمد حسن، محمد عبدالسميع
  • الهجوم: إيرك تراوري، خالد النبريصي، مروان حمدي

وخاض الإسماعيلي 20 مباراة في الدور الأول، فاز في 3 مواجهات، وتعادل في مباراتين، وخسر 15 مباراة، ليحتل ذيل جدول الترتيب برصيد 11 نقطة.

تشكيل حرس الحدود:

  • حراسة المرمى: محمود الزنفلي
  • الدفاع: فوزي الحناوي، إسلام أبو سليمة، إبراهيم عبدالحكيم، مؤمن عوض
  • الوسط: محمد بيومي، محمد النجيلي، محمد روقا
  • الهجوم: أكينا كوبر، أحمد نايل، عمر سافيولا

وخاض حرس الحدود 20 مباراة في الدور الأول، جمع خلالها 17 نقطة بعد الفوز في 4 مباريات، والتعادل في 5، والخسارة في 11 مباراة، ليحتل المركز الثامن عشر.

ترتيب المجموعة الثانية لمجموعة تحديد الهابطين:
تضم 14 فريقاً تتنافس على البقاء في الدوري، وهم: زد، وادي دجلة، الجونة، البنك الأهلي، بتروجت، مودرن سبورت، طلائع الجيش، الاتحاد السكندري، غزل المحلة، المقاولون العرب، حرس الحدود، كهرباء الإسماعيلية، فاركو، والإسماعيلي.

حرس الحدود الإسماعيلي الدوري المصري

فحص فيديو إلقاء أكياس مياه على المصلين في مسجد الصديق بشيراتون

بيرموا مياه على المصلين بعد صلاة العيد .. القبض على أصحاب فيديو المثير

تحليق تاريخي.. بريطانيا تكشف عن أكبر عملية جوية منذ 15 عاما فوق 4 دول عربية

موعد عودة الدراسة بعد عيد الفطر في المدارس .. التعليم تحسم الجدل

التعليم تنفي تغيير نظام وجداول امتحانات شهر مارس لـ4 و5 و6 ابتدائي

بعد تجريد السنغال.. غينيا تطالب كاف بسحب لقب 1976 من المغرب

عاصفة ترابية تضرب القاهرة والمحافظات.. وتدهور الرؤية لأقل من 1000 متر خلال ساعات

ساعة الصفر تقترب.. الجيش الأمريكي يستعد لغزو بري محتمل لإيران

التقلبات مستمرة في عيد الفطر.. نصائح للحماية من الأتربة

التضامن تنقل شابا بلا مأوي لدار رعاية بالإسكندرية

الأنبا أغناطيوس يقود وفدا كنسيا لتهنئة محافظ الغربية ومدير الأمن بالعيد

5 أعراض تظهر في ثاني أيام عيد الفطر .. كيف تتعامل معها؟

5 أعراض تظهر في ثاني يوم العيد لا تتجاهلها
5 أعراض تظهر في ثاني يوم العيد لا تتجاهلها
5 أعراض تظهر في ثاني يوم العيد لا تتجاهلها

رولز رويس تتراجع عن حلم 2030 الكهربائي.. والواقع يفرض إيقاعا مختلفا

رولز رويس
رولز رويس
رولز رويس

ماذا يحدث لجسمك في ثاني يوم العيد؟.. حقيقة لا يخبرك بها أحد

ماذا يحدث لجسمك في ثاني يوم العيد؟ الحقيقة التي لا يخبرك بها أحد
ماذا يحدث لجسمك في ثاني يوم العيد؟ الحقيقة التي لا يخبرك بها أحد
ماذا يحدث لجسمك في ثاني يوم العيد؟ الحقيقة التي لا يخبرك بها أحد

بورشه تعيد إحياء “المانيوال” بطريقة لم يتوقعها أحد

بورشه تعيد إحياء المانيوال
بورشه تعيد إحياء المانيوال
بورشه تعيد إحياء المانيوال

قرار مفاجئ يضرب فيلم سفاح التجمع .. وبيان ناري من السبكي

بعد نجاحه في رمضان 2026.. هل يقدم الست موناليزا 2؟

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

