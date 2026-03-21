التعادل السلبي يحسم مواجهة الإسماعيلي وحرس الحدود بالدوري الممتاز

انتهت مباراة الإسماعيلي وحرس الحدود، التي أقيمت مساء الجمعة على استاد الكلية الحربية، بالتعادل السلبي في إطار الجولة الأولى من المرحلة النهائية لمجموعة تحديد الهابطين بالدوري المصري الممتاز.

شهد الشوط الأول من مباراة الإسماعيلي وحرس الحدود سيطرة ملحوظة للإسماعيلي على مجريات اللعب، بينما فرض حرس الحدود سيطرته في الشوط الثاني، وخلق فرصًا خطيرة على مرمى الدراويش، إلا أن الدفاع تصدى لمحاولاتهم ومنع تسجيل أي أهداف.

وبهذه النتيجة، حصد كل فريق نقطة واحدة، ليحتل الإسماعيلي المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة، بينما رفع حرس الحدود رصيده إلى 18 نقطة محتلاً المركز العاشر، في سباق المجموعة على البقاء بالدوري.

تشكيل الإسماعيلي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم

الدفاع: حسين منصور، عبدالكريم مصطفى، محمد نصر، عبدالله محمد

الوسط: نادر فرج، محمد حسن، محمد عبدالسميع

الهجوم: إيرك تراوري، خالد النبريصي، مروان حمدي

وخاض الإسماعيلي 20 مباراة في الدور الأول، فاز في 3 مواجهات، وتعادل في مباراتين، وخسر 15 مباراة، ليحتل ذيل جدول الترتيب برصيد 11 نقطة.

تشكيل حرس الحدود:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي

الدفاع: فوزي الحناوي، إسلام أبو سليمة، إبراهيم عبدالحكيم، مؤمن عوض

الوسط: محمد بيومي، محمد النجيلي، محمد روقا

الهجوم: أكينا كوبر، أحمد نايل، عمر سافيولا

وخاض حرس الحدود 20 مباراة في الدور الأول، جمع خلالها 17 نقطة بعد الفوز في 4 مباريات، والتعادل في 5، والخسارة في 11 مباراة، ليحتل المركز الثامن عشر.

ترتيب المجموعة الثانية لمجموعة تحديد الهابطين:

تضم 14 فريقاً تتنافس على البقاء في الدوري، وهم: زد، وادي دجلة، الجونة، البنك الأهلي، بتروجت، مودرن سبورت، طلائع الجيش، الاتحاد السكندري، غزل المحلة، المقاولون العرب، حرس الحدود، كهرباء الإسماعيلية، فاركو، والإسماعيلي.