فريق لا يُصدق.. أول رد فعل من مدرب ليفربول بعد الفوز علي إيفرتون

أدلى المدير الفني لفريق ليفربول آرني سلوت، بتصريحات صحفية عقب فوز فريقه أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال آرني سلوت في تصريحات لـ"SKY SPORTS": "إيفرتون لديهم مدرب جيد، أعادهم للحياة، ودفاعيًا هم فريق لا يُصدق".

وأشار: "انا غير مستغرب من صعوبة المباراة، 9 مباريات بلا هزيمة، ويدافعون بعشرة لاعبين. وأيضًا يهددون من خلال المرتدات".

وفاز ليفربول على نظيره إيفرتون بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب "أنفيلد".

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول إلى النقطة 73 في المركز الأول في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تجمد رصيد إيفرتون عند النقطة 34 في المركز الخامس عشر.