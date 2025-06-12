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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حدث ليلا|نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 جميع المحافظات.. أول رد من ابنة أحمد الدجوي بعد براءته

اخبار البلد
اخبار البلد
أسامة علي

نشر صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى 

مسؤول إيراني: التهديدات العسكرية "تكتيك تفاوضي" أمريكي بغرض التنازل
قال مسؤول إيراني في تصريحات لوكالة "رويترز" إن التهديد العسكري لم يكن جديدًا، بل يُعد من الأدوات التفاوضية التي دأبت الولايات المتحدة على استخدامها للضغط على طهران.
 

شبورة كثيفة ورياح نشطة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس متقلب
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر.
 


من استيقظ قبل الشروق بقليل.. هل يبدأ بصلاة الفجر أولاً أم السُنة؟
لا شك أن من استيقظ قبل الشروق بقليل .. أي الآن يتساءل هل يبدأ بصلاة الفجر أولا أم بالسُنة حتى لا ينقص الثواب ؟، حيث يبحث كثير ممن يغلبهم النوم فيغلب عليهم حال وسؤال من استيقظ قبل الشروق بقليل، فبحكم مستجدات الحياة وطبيعتها جعل الاستيقاظ لصلاة الفجر في وقتها ليس بالمهمة السهلة، وهو ما يزيد من عدد من استيقظ قبل الشروق بقليل ولايزال يتساءل عما يفعل هل يبدأ بصلاة فريضة الفجر أولاً أم بالسنة؟.
 


أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوياتها خلال شهرين وسط تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران
سجلت أسعار النفط ارتفاعًا ملحوظًا، اليوم الخميس، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من شهرين، مدفوعة بالمخاوف المتزايدة من تصعيد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن بدء إجراءات إجلاء لرعايا بلاده من منطقة الشرق الأوسط.
 
كنت عارفة.. أول رد من ابنة أحمد الدجوي بعد براءته من سرقة أموال جدتها
علقت نوال الابنة الكبرى للراحل الدكتور أحمد الدجوي على براءة والدها من سرقة أموال جدته، مؤكدة أنها كانت على يقين ببراءته.
 

الحكومة تسرع خطوات طرح شركاتها لتعزيز دور القطاع الخاص
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لبرنامج الطروحات الحكومية، مؤكدًا الاستمرار في اتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات من شأنها أن تسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وزيادة مشاركته في العديد من القطاعات، وذلك تنفيذاً لبنود وثيقة سياسة ملكية الدولة.


سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس رسميا
واصل  سعر الدولار  في معظم  البنوك تراجعه على مدار تعاملات اليومين السابقين.
 

الدولار يتراجع أمام الجنيه.. انخفاضات مفاجئة في 10 بنوك
شهد سعر الدولار تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 11 يونيو 2025.
 

تحرك مفاجئ في سعر الذهب بعد التراجع الأخير.. عيار 21 مفاجأة
شهد سعر الذهب اليوم في مصر، مساء الأربعاء 11 يونيو 2025، تحركًا طفيفًا بعد تراجع شهده السوق خلال الساعات الماضية، حيث سجلت الأعيرة المختلفة تغيرات محدودة في الأسعار وسط ترقب من المتعاملين لتطورات السوق العالمي، خاصة بعد تراجع الأوقية عالميًا إلى مستويات أقل من بداية الأسبوع.
 

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 جميع المحافظات .. تفاصيل عاجلة الآن
نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 جميع المحافظات .. تظهر خلال أيام بالاسم و رقم الجلوس 
 

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