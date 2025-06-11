الدولار يتراجع أمام الجنيه.. انخفاضات مفاجئة في 10 بنوك

شهد سعر الدولار تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 11 يونيو 2025.

انخفض سعر الدولار في 10 بنوك، بقيم تراوحت بين قرشين و11 قرشًا، مقارنة بمستوياته المسجلة بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وذلك وفقًا لما أظهرته بيانات أسعار الصرف الرسمية المنشورة على المواقع الإلكترونية لتلك البنوك.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل الدولار في البنك الأهلي المصري تراجعًا بمقدار 3 قروش، حيث بلغ سعره 49.46 جنيه للشراء، و49.56 جنيه للبيع، مقارنة بمستويات أمس.

سعر الدولار بنك مصر

في بنك مصر، انخفض سعر صرف الدولار بنفس وتيرة البنك الأهلي، ليُسجل 49.46 جنيه للشراء، و49.56 جنيه للبيع، بتراجع بلغ 3 قروش أيضًا.

سعر الدولار في بنك القاهرة

شهد بنك القاهرة تراجعًا طفيفًا في سعر الدولار، حيث بلغ 49.47 جنيه للشراء، و49.57 جنيه للبيع، أي بانخفاض قدره قرشين فقط لكل من عمليتي الشراء والبيع.

الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

كما سجل البنك التجاري الدولي CIB انخفاضًا بقيمة 3 قروش أيضًا، ليبلغ سعر الدولار 49.46 جنيه للشراء، و49.56 جنيه للبيع.

بنك البركة: تراجع بنحو 5 قروش

شهد بنك البركة هبوطًا أكبر نسبيًا في قيمة الدولار، إذ تراجع السعر إلى 49.40 جنيه للشراء، و49.50 جنيه للبيع، بانخفاض بلغ 5 قروش.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

في بنك قناة السويس، سجّل الدولار سعر 49.46 جنيه للشراء، و49.56 جنيه للبيع، متراجعًا بقيمة 3 قروش مقارنة بأمس.

سعر الدولار في كريدي أجريكول

سجل بنك كريدي أجريكول أحد أكبر التراجعات في سعر الدولار، حيث هبط السعر إلى 49.39 جنيه للشراء، و49.49 جنيه للبيع، بانخفاض بلغ 6 قروش.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

في بنك الإسكندرية، تراجع سعر الدولار إلى 49.46 جنيه للشراء، و49.56 جنيه للبيع، متراجعًا بمعدل قرشين فقط.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

أما في بنك التعمير والإسكان، فقد هبط سعر الدولار إلى 49.42 جنيه للشراء، و49.52 جنيه للبيع، بتراجع بلغ 6 قروش لكل من الشراء والبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

حقق مصرف أبو ظبي الإسلامي أكبر تراجع في سعر الدولار خلال تعاملات اليوم، حيث بلغ السعر 49.51 جنيه للشراء، و49.61 جنيه للبيع، بانخفاض قوي بلغ 11 قرشًا.