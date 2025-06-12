شبورة كثيفة ورياح نشطة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس متقلب

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر.

الظواهر الجوية

كما توقعت هيئة الأرصاد تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى مترين واتجاه الرياح شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى مترين واتجاه الرياح شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 36 23

العاصمة الإدارية 37 22

6 أكتوبر 37 22

بنها 36 23

دمنهور 36 22

وادي النطرون 37 23

كفر الشيخ 35 22

المنصورة 36 22

الزقازيق 37 23

شبين الكوم 36 22

طنطا 35 21

دمياط 31 22

بورسعيد 30 23

الاسماعيلية 37 21

السويس 37 22

العريش 31 21

رفح 30 19

رأس سدر 38 23

نخل 36 12

كاترين 31 11

الطور 35 24

طابا 35 23

شرم الشيخ 38 28

الأسكندرية 28 20

العلمين 29 20

مطروح 28 19

السلوم 32 19

سيوة 35 19

رأس غارب 35 26

الغردقة 35 28

سفاجا 36 27

مرسى علم 36 28

شلاتين 38 25

حلايب 33 25

أبو رماد 35 24

رأس حدربة 33 25

الفيوم 37 21

بني سويف 38 22

المنيا 38 22

أسيوط 39 23

سوهاج 40 23

قنا 42 25

الأقصر 43 26

أسوان 44 28

الوادي الجديد 42 21

أبوسمبل 41 25

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالي:

المدينة العظمى الصغرى

مكة 47 33

المدينة 43 30

الرياض 45 28

المنامة 40 30

أبوظبى 43 30

الدوحة 43 31

الكويت 42 28

دمشق 38 21

بيروت 27 24

عمان 33 19

القدس 30 18

غزة 27 22

بغداد 46 29

مسقط 38 34

صنعاء 31 15

الخرطوم 44 31

طرابلس 28 21

تونس 30 19

الجزائر 25 20

الرباط 24 15

نواكشوط 29 21

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 32 17

إسطنبول 29 19

إسلام آباد 43 29

نيودلهي 43 32

جاكرتا 33 24

بكين 35 22

كوالالمبور 35 25

طوكيو 28 21

أثينا 33 23

روما 34 18

باريس 31 19

مدريد 30 17

برلين 24 11

لندن 25 16

مونتريال 22 10

موسكو 21 14

نيويورك 31 20

واشنطن 35 21

أديس أبابا 28 13