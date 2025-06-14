إعلام إسرائيلي: قصف المفاعل النووي في منشأة فوردو الإيرانية تحت الأرض لم يتم بعد

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه لم يتم بعد قصف المفاعل النووي في منشأة فوردو الإيرانية تحت الأرض، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».



المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: إيران لم تعد محصنة

أكد إيفي ديفرين، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن إيران لم تعد محصنة كما كان الوضع سابقا، مشيرًا إلى أن إسرائيل ضربت أهدافا في العمق الإيراني، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأضاف أن الجيش قتل 9 من كبار العلماء النوويين الإيرانيين، مؤكدًا أن إيران لا تزال تمتلك قدرات يمكنها الإضرار بإسرائيل.

ولفت إلى أن الهجمات الإيرانية لم تنته بعد، وعلى إسرائيل الاستعداد لكل الاحتمالات، منوهًا بأن قوات الاحتياط منتشرة على الجبهات الإسرائيلية مع لبنان وسوريا.