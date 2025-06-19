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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اتصال مصري-أوروبي رفيع لاحتواء التصعيد بالشرق الأوسط ودعم غزة وتعزيز الشراكة

اتصال هاتفى بين وزير الخارجية والهجرة والممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي
اتصال هاتفى بين وزير الخارجية والهجرة والممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي
علي صالح

تلقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة اتصالا هاتفيا من "كايا كالاس" الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي يوم الخميس، وذلك لبحث التطورات الخطيرة فى الشرق الأوسط وسبل وقف التصعيد العسكرى بين اسرائيل وايران.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطى أطلع المسئولة الأوروبية على الجهود الحثيثة التى تبذلها مصر لتحقيق الامن والاستقرار بالمنطقة فى ظل التحديات الجسيمة التي تواجه الإقليم، مستعرضاً المساعى المصرية لوقف التصعيد ووقف إطلاق النار والعودة لمسار المفاوضات باعتباره السبيل الوحيد للتوصل الى اتفاق مستدام حول البرنامج النووى الايرانى وتجنيب خطر اشتعال الأوضاع بصورة شاملة في الإقليم.

 وشدد الوزير عبد العاطى على الأهمية البالغة لمواصلة الجهود الأوروبية لخفض التصعيد والعودة لمسار المفاوضات.

كما استعرض وزير الخارجية الجهود التي تبذلها مصر بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة لاستئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ونفاذ المساعدات الإنسانية، معرباً عن التطلع لقيام الاتحاد الأوروبى بتقديم الدعم الإنسانى اللازم لمواجهة الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع فى ظل سياسة التجويع التى تنتهجها اسرائيل.

 وشدد على أهمية العمل نحو ايجاد أفق سياسى للقضية الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة استناداً لحل الدولتين، كونه السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الوزير عبد العاطى رحب باعتماد البرلمان الأوروبى القراءة النهائية لقرار منح مصر الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى المقدمة من الاتحاد الأوروبى، مثمناً جهود الممثلة العليا وجهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبى والذى يعكس الحرص على توطيد الشراكة الاستراتيجية والشاملة التى تجمع مصر والاتحاد الاوروبى، مؤكداً التطلع لمواصلة تنفيذ محاور الشراكة الاستراتيجية في المجالات المختلفة.

بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة كايا كالاس الشرق الأوسط اسرائيل وايران السفير تميم خلاف وزارة الخارجية البرنامج النووى الايرانى

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