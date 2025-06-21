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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير خارجية تركيا: نعمل على تهدئة النزاع في غزة وإيران.. وندين جرائم الحرب الإسرائيلية

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية
منار عبد العظيم

قال هاكان فيدان، وزير الخارجية التركي، خلال كلمته في اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الدولي الإسلامي، إن العالم الإسلامي يعمل بشكل متماسك، مؤكدًا أن هذا الاجتماع يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة كارثة حقيقية في كل من غزة وإيران، ما يستدعي تحركًا جماعيًا مسئولًا.

إدانة للعدوان الإسرائيلي وتضامن مع غزة وإيران

وأكد الوزير، خلال مؤتمر صحفي اليوم، السبت، أن بلاده تدين جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أن العدوان لم يعد مقتصرًا على غزة، بل امتد إلى إيران، وهو ما ينذر بـ"كارثة أوسع" تهدد أمن المنطقة واستقرارها بالكامل.

دعوة لتعزيز وحدة الأمة الإسلامية

وشدد على أهمية تعزيز الأخوّة الإسلامية والتعامل مع الأزمات بروح الوحدة، قائلاً: "علينا أن ننظر إلى الأمة كجسد واحد، وأن نتعامل كدول إسلامية موحدة مع العالم الخارجي".

وأضاف: "القرآن الكريم يدعونا إلى أن نكون يدًا واحدة، ولا نتفرق".

التزام تركي بالتعاون والحلول السلمية

وأشار وزير الخارجية إلى أن تركيا تسعى إلى حل النزاعات القائمة من خلال التواصل، والدبلوماسية، وتعزيز الشراكات الدولية، مؤكدًا: "سنعمل مع جميع الأطراف للوصول إلى أهداف مشتركة، وسنلتزم بالتعامل الجاد مع القضايا الراهنة".

رسالة واضحة ضد سياسات الاحتلال

وختم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن سياسات إسرائيل الاحتلالية تخلق التوتر وتُفاقم الانقسام، داعيًا إلى تحرك دولي عاجل من أجل وقف العدوان وضمان احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان.

وزير الخارجية التركي منظمة التعاون الدولي الإسلامي إسرائيل

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