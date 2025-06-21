ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 55,908 شهداء| تفاصيل

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 55,908 شهداء، إضافة إلى 131,138 مصابًا، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي لمناطق متفرقة من القطاع، وفقًا لتقارير عاجلة نقلتها "القاهرة الإخبارية".

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تصعيد جديد خلال الساعات الـ48 الماضية: 202 شهيد و1,037 مصاب

أكدت الوزارة، أن الساعات الـ48 الأخيرة شهدت تصعيدًا جديدًا في العدوان الإسرائيلي، راح ضحيته 202 شهيدًا وإصابة 1,037 آخرين، ما يزيد من معاناة المدنيين، خاصة مع انهيار المنظومة الصحية بشكل كامل ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية.

غالبية الضحايا من النساء والأطفال وكارثة إنسانية متفاقمة

حذرت وزارة الصحة من تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة نتيجة استمرار الحصار ومنع دخول المساعدات الطبية والغذائية، مشيرة إلى أن غالبية الضحايا من النساء والأطفال، ما يعكس معاناة كبيرة ومتزايدة للسكان المدنيين في القطاع.