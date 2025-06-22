ندوة لمناقشة كتاب “داسم” لـ عمرو طارق في شمس آرت سبيس

يحتضن جاليري شمس آرت سبيس shams art space، في السابعة مساء يوم الخميس المقبل، ندوة فنية وأدبية خاصة لمناقشة كتاب “داسم”، للكاتب عمرو طارق.

يناقش العمل حالة إنسانية مركبة تجمع بين البُعد النفسي والدرامي، من خلال رؤية سردية فريدة تستحق التوقف.

وتتضمن الندوة محاور متعددة تشمل: تحليل نفسي لمحتوى القصة وما تحمله من أبعاد تتعلق بالهوية والذات، ومداخلة فنية تشكيلية تقدمها الفنانة مرو أبو العنين، التي قامت بتحويل بعض مشاهد العمل إلى لوحات بصرية معبرة، ونقد أدبي وفني متخصص حول اللغة والأسلوب والبناء الدرامي.

تأتي الندوة ضمن سلسلة فعاليات (lamasatt foundation)، لـ shams art space، الداعمة للتقاطع بين الأدب والفن التشكيلي، ولفتح حوار حي بين النص والصورة، وبين القارئ والمُبدع.