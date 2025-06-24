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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

العصب ثلاثي التوائم.. ما هو مرض الممثل الهندي سلمان خان وما علاجه؟

سلمان خان
سلمان خان
أحمد أيمن

مؤخراً، أعلنت بوليود، أن الممثل الهندي الشهير سلمان خان يعاني من مرض العصب ثلاثي التوائم، وهو اضطراب عصبي يسبب ألمًا شديدًا في الوجه. 

يُعرف هذا المرض أحيانًا بـ "مرض الانتحار" نظرًا لشدة الألم الذي يُشبه الصدمة الكهربائية، والذي يمكن أن يُحفز من خلال أنشطة يومية بسيطة مثل الكلام أو المضغ.

ما هو العصب ثلاثي التوائم؟

الألم الناتج عن الإصابة بمرض العصب ثلاثي التوائم يأتي على شكل نوبات مفاجئة يمكن أن تستمر من ثوانٍ إلى دقائق، مما يُسبب اضطرابات في حياة المصاب اليومية. 

يُبدي العديد من المرضى تفاعلاً عاطفيًا قويًا مع هذا الألم، وقد يرافقه الاكتئاب أو القلق.

 تتعدد الأسباب التي قد تؤدي إلى الإصابة بهذا المرض، وتحتاج جميعها إلى تشخيص دقيق. قد يكون سبب الألم ناتجًا عن ضغط على العصب ثلاثي التوائم، والذي قد يحدث بسبب الأوعية الدموية، أو الإصابات السابقة، أو الشيخوخة، بالإضافة إلى حالات مرضية مثل التصلب المتعدد.

ما علاج العصب ثلاثي التوائم؟

يُعتبر العلاج الطبي هو الخيار الأول للتعامل مع الألم الناتج عن العصب ثلاثي التوائم. يعتمد الأطباء في معظم الحالات على استخدام أدوية مثل مضادات الاختلاج التي تساعد في تقليل إشارات الألم المرسلة عبر الأعصاب. 

في حال عدم جدوى العلاج الدوائي، قد يُنصح باللجوء إلى خيارات جراحية مثل إزالة الضغط من الأوعية الدموية، أو الجراحة الإشعاعية مع سكين غاما، أو إجراء بضع الجذور العصبية.

ويُجمع المرضى على أن ألم العصب ثلاثي التوائم يُسبب مستوى عالٍ من التوتر والقلق. لذلك، فإن تعديل روتين الحياة اليومية يمكن أن يكون له تأثير كبير. 

يُنصح باستخدام أدوات شخصية مثل فرشاة أسنان ناعمة، وتخطيط الوجبات بعناية، وأيضًا تجنب التقلبات الجوية الشديدة.

بالإضافة إلى العلاجات الدوائية والجراحية، ينبغي أن يتوجه المرضى إلى دعم نفسي للمساعدة في التعامل مع أعراض المرض. تدعم التقنيات مثل اليقظة والتأمل واليوغا النفسية قدرة الأفراد على إدارة القلق العاطفي المصاحب للألم. 

تتضمن خيارات العلاج النفسي تعليم المرضى كيفية مواجهة مخاوفهم من الألم، وتعزيز مهارات التكيف، وتقليل احتمالية الإصابة بالاكتئاب.

بحسب الأطباء، فإن الإصابة بمرض العصب ثلاثي التوائم ليست سهلة، لكن من خلال المعرفة والدعم المناسب، يمكن للمرضى أن يكونوا قادرين على إدارة الأعراض بشكل أفضل والتقليل من تأثيرها على حياتهم اليومية.

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