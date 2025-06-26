ليلة في حب مصر .. الأوبرا تحتفd بثورة 30 يونيو بأمسية وطنية تجمع الموسيقى والشعر

ضمن أنشطة وزارة الثقافة لإحياء ذكرى ثورة 30 يونيو، تواصل دار الأوبرا المصرية استعداداتها للاحتفالية الكبرى التي تحمل عنوان "ليلة في حب مصر"، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء الإثنين 30 يونيو على المسرح الكبير.

ويحيي هذه الأمسية الوطنية المميزة الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي، بمشاركة نخبة من نجوم الغناء العربي بالأوبرا، وهم: أحمد عصام، غادة آدم، محمد طارق، منار سمير، أحمد سعيد، آيات فاروق، مي حسن، إيناس عز الدين، هند النحاس، أشرف وليد، أحمد عفت، ويحيى عبد الحليم. كما تشهد الاحتفالية مشاركة استثنائية للشاعر عبد الله حسن، الذي يقدّم قصيدتين وطنيتين.

وفي هذا السياق، أكدت أماني السعيد، المشرف على الاحتفالية، أن البروفات تُجرى بصورة مكثفة لتقديم عرض فني يليق بالمناسبة، يجمع بين الإبداع الفني والروح الحماسية. وأشارت إلى أن البرنامج يضم باقة مختارة من المؤلفات التي تعبّر عن الفخر بالوطن وتعزز مشاعر الولاء والانتماء، مضيفة أن مشاركة الشاعر عبد الله حسن تمثّل إضافة وجدانية فنية تدمج الحس الوطني بالتعبير الشعري الراقي، في إطار يُبرز تلاحم الفنون مع الإرادة الشعبية.

يُذكر أن هذه الاحتفالية تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التي تنظمها دار الأوبرا المصرية احتفاءً بثورة 30 يونيو، التي شكّلت نقطة تحول فارقة في التاريخ المصري الحديث، وعبّرت عن إرادة الشعب وتمسكه بهويته الوطنية.