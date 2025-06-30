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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواعيد مباريات البطولة العربية لكرة السلة للسيدات

كرة السلة
كرة السلة
كريم عاطف

أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة العربية لكرة السلة للسيدات، جدول مباريات البطولة التي تقام خلال الفترة من 1 إلى 8 يوليو المقبل على صالة 3 بستاد القاهرة الدولي.

ويشارك في البطولة كل من مصر، تونس، الجزائر، الأردن.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة غدًا الثلاثاء، حيث يلتقي منتخب الأردن بمنتخب تونس في تمام الساعة السابعة مساءً.

ويواجه منتخب مصر نظيره منتخب الجزائر في السابعة مساء الأربعاء المقبل، فيما تقام تونس والجزائر في الساعة الخامسة من مساء الخميس، بينما تقام مباراة مصر والأردن في الساعة السابعة من اليوم ذاته.

ويوم الجمعة راحة لجميع الفرق، على أن تستأنف مباريات البطولة يوم السبت الموافق 5 يوليو، حيث يلتقي منتخب الأردن بمنتخب الجزائر في الساعة الخامسة، ومصر وتونس في الساعة السابعة مساءً.



ويقام الدور نصف النهائي يوم الأحد الموافق 6 يوليو حيث يواجه صاحب المركز الأول في الترتيب مع صاحب المركز الرابع في الساعة الخامسة، بينما يلتقي ثاني الترتيب مع ثالث الترتيب في الساعة السابعة مساءً.

ومن المقرر أن يقام الدور النهائي يوم الثلاثاء الموافق 8 يوليو، حيث تقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في الساعة الخامسة، بينما تقام المباراة النهائية في الساعة السابعة مساءً.

‏وتقام البطولة بنظام الدوري الكامل من مرحلة واحدة، حيث يواجه كل منتخب الثلاث منتخبات الأخرى، لترتيب مراكز المنتخبات.

يلتقي المنتخب صاحب المركز الأول مع المنتخب صاحب المركز الرابع، ويلعب المنتخب صاحب المركز الثاني مع المنتخب صاحب المركز الثالث في الدور نصف النهائي، لتحديد طرفي مباراة تحديد المركز الثالث ومباراة النهائي.

بطولة العربية لكرة السلة للسيدات كرة السلة للسيدات كرة السلة ستاد القاهرة الدولي مصر

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