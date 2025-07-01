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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إسلام صادق: الهلال السعودي يشرف الكرة العربية ويطيح بمان سيتي من مونديال الأندية

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
باسنتي ناجي

علق الناقد إسلام صادق، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، على فوز الهلال السعودي على مانشستر سيتي. 

وكتب إسلام صادق: "الهلال السعودي يشرف الكرة العربية ويطيح بمان سيتي من مونديال الأندية.. ويواجه فلومنينسي الذي تأهل لدور الثمانية على حساب إنتر ميلان!".

وأبدى البرتغالي برناردو سيلفا، نجم مانشستر سيتي، حزنه الشديد عقب خروج فريقه من بطولة كأس العالم للأندية، بعد الهزيمة المثيرة أمام الهلال السعودي بنتيجة 4-3 في مباراة دور الـ16، لكنه أكد في الوقت ذاته أن الفريق يسير على الطريق الصحيح نحو استعادة مستواه المعهود قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026.

وفي تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي، قال سيلفا: "كنا نملك طموحًا كبيرًا في هذه البطولة. أردنا الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة، ولذا نشعر بخيبة أمل كبيرة لأننا لم نحقق ذلك الهدف".

وأضاف: "نحن نلعب دائمًا من أجل الفوز بالألقاب. وعندما نفشل في ذلك، لا يكون الأمر كافيًا بالنسبة لنا، لأننا معتادون على التتويج والمنافسة في كل البطولات".

ورغم الإقصاء المبكر، عبّر سيلفا عن تفاؤله بما يُبديه الفريق من مؤشرات إيجابية في الفترة التحضيرية، قائلًا: "اللاعبون في غرفة الملابس يشعرون بأن هناك تحسنًا حقيقيًا. بدأنا نستعيد الروح والطاقة التي اعتدنا عليها، والأجواء عادت لتكون إيجابية من جديد، وكذلك أسلوب لعبنا بدأ يعود تدريجيًا إلى سابق عهده".

وختم النجم البرتغالي حديثه بتأكيد أن الفريق لا يزال أمامه الكثير ليقدمه، مشددًا: "بالطبع لسنا سعداء تمامًا، لأننا كنا نريد تقديم أداء أفضل، لكننا في طريقنا الصحيح. نحن نستعيد الطاقة الإيجابية التي نحتاجها لنبدأ موسمًا قويًا كما اعتدنا".

ويستعد مانشستر سيتي الآن للعودة إلى إنجلترا ومواصلة التحضيرات لانطلاقة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يأمل المدرب بيب جوارديولا في إعادة فريقه سريعًا إلى دائرة البطولات بعد موسم شهد خيبات قارية.

مانشستر سيتي الهلال السعودي اسلام صادق

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