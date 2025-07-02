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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج العقرب .. حظك اليوم الاربعاء 2 يوليو 2025: فرص جديدة

برج العقرب
برج العقرب
حياة عبد العزيز

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه دون النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

مشاهير برج العقرب

منى زكي واحمد حلمي وجمال سليمان ومجدي يعقوب وفيروز.

برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025

كن منصفًا في الحب، وشريكك يطلب منك الاهتمام. مسؤوليات جديدة ستزيد من قوتك في العمل. لن تواجه أي مشاكل مالية كبيرة، لكن قد تكون الصحة مشكلة.

برج العقرب وحظك اليوم عاطفياً

من الضروري التعامل مع المشاكل بعقلية منفتحة. قد تنجح بعض النساء في الارتقاء بعلاقتهن العاطفية إلى مستوى أعلى بموافقة والديهن قد تتوقع امرأة برج العقرب عرض زواج من زميلة في العمل.

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

قد تُعاني أيضًا من مشاكل في العظام. قد يحتاج الأطفال إلى استشارة طبية لمشاكل في الرؤية أو السمع. سيعاني بعض كبار السن من مشاكل مرتبطة بالتوتر، ويجب عليهم عدم تفويت الأدوية.

برج العقرب مهنيا

قد يواجه التجار مشاكل بسيطة مع الجهات الحكومية تتطلب تسوية فورية. ستجد النساء المحترفات اللواتي يبحثن عن تغيير في وظائفهن فرصًا جديدة. قد تتوقع أيضًا خطاب عرض عمل بمزايا أفضل. يجتاز بعض الطلاب المقابلة بنجاح في أول وظيفة لهم.  

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

قد تشتري اليوم أجهزة إلكترونية وحتى أثاثًا منزليًا. سيفضل بعض الرجال حجز تذاكر الطيران وحجوزات الفنادق لقضاء عطلة في الخارج. سينجح رجال الأعمال في تسوية مشاكلهم المالية، كما ستتوفر أموال من خلال المروجين اليوم.

برج العقرب العقرب توقعات برج العقرب حظك اليوم

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